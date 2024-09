Ήταν μία εβδομάδα πλούσια σε παρουσιάσεις νέων μοντέλων, συναντήσεις και ανοιχτές συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται στην ωρολογοποιία και στους απανταχού λάτρεις των ρολογιών, οι οποίοι βρέθηκαν στην ελβετική πόλη για το καθιερωμένο πλέον ετήσιο ραντεβού τους στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση Geneva Watch Days 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συμμετείχαν 52 εταιρείες ρολογιών και παρευρέθηκαν τουλάχιστον 1.500 επαγγελματίες μεταξύ αυτών και 650 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης καθώς και 250 κοσμηματοπώλες από όλο τον κόσμο.

Ανοιχτό στο κοινό επί πέντε ημέρες, από τις 29 Αυγούστου ως τις 2 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο στη Rotonde du Mont Blanc, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, υποδέχθηκε 13.800 επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση κάτα 70% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Οι μυημένοι στην υψηλή ωρολογοποιία είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά πάνω από εκατό νέες δημιουργίες, οι οποίες εκτέθηκαν σε 65 βιτρίνες, σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Μάλιστα 650 τυχεροί εκμεταλλεύθηκαν τις ειδικές ξεναγήσεις από ειδικούς του Ιδρύματος Υψηλής Ωρολογοποιίας – Fondation de la Haute Horlogerie, ενώ προσφέρθηκαν και VIP ξεναγήσεις για τους συλλέκτες.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και τα εννέα συμπόσια με θέματα του κλάδου της ωρολογοποιίας ενώ το brunch που παρέθεσε η Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) το Σάββατο 31 Αυγούστου, προσέλκυσε περίπου 150 λάτρεις των ρολογιών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε ένα κουίζ. Κατά τη διάρκεια της Geneva Watch Days 2024 η FHH διοργάνωσε και τρεις συσκέψεις που εστίασαν στην κάθε μάρκα ξεχωριστά, στα νέα μοντέλα τους και στη σχέση του ανθρώπου με το χρόνο. Φοιτητές, συλλέκτες και στελέχη επιχειρήσεων είχαν επί τρεις ημέρες τη δυνατότητα να πάρουν το πρωινό τους με διευθύνοντες συμβούλους των brands και να συνομιλήσουν χαλαρά μαζί τους.

Την 1η Σεπτεμβρίου στη φιλανθρωπική δημοπρασία που διοργάνωσαν η Geneva Watch Days 2024 και ο οίκος δημοπρασιών Phillips σε συνεργασία με την Bacs & Russo, συγκεντρώθηκαν 108.000 ελβετικά φράγκα, τα οποία δόθηκαν στο Ταμείο Pierre Amstutz, το οποίο υποστηρίζει μαθητευόμενους της Σχολής Ωρολογοποιίας της Γενεύης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε καλύτερες συνθήκες.

Τι είναι η Geneva Watch Days;

Η Geneva Watch Days είναι ένας θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2020 από έξι επιφανείς μάρκες: Breitling, Bulgari, De Bethune, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie και MB&F. Δεν είναι μία συνηθισμένη έκθεση ρολογιών, αλλά ένας ανεξάρτητος, ευέλικτος και επιδραστικός οργανισμός που προσφέρει στις μάρκες έναν κοινό εκθεσιακό χώρο για να εκθέσουν τα νέα μοντέλα και τα εμβληματικά ρολόγια τους και παράλληλα τους δίνει το ελεύθερο να εκφραστούν η καθεμία και σε δικό της χώρο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του καντονιού και της πόλης της Γενεύης, με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Γενεύης (CCIG), και απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου –μέσα ενημέρωσης και κοσμηματοπώλες– όσο και στο κοινό. Την διοργάνωση αυτή στηρίζουν επίσης η Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), το Grand Prix Ωρολογοποιίας της Γενεύης (GPHG) και ο Οργανισμός Τουρισμού της Γενεύης. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ελβετική πόλη κινείται στο σφυγμό της GWD.

Στην Geneva Watch Days 2024 συμμετείχαν οι παρακάτω μάρκες: Alpina • Alto • Angelus • Armin Strom • Arnold & Son • Bausele • Beauregard • Behrens • Bianchet • Blancpain • Breguet • Breitling • Bvlgari • Konstantin Chaykin • Claude Meylan • Corum • Cvstos • Czapek & Cie • Daniel Roth • De Bethune • Doxa • Edox • Favre-Leuba • Fortis • Frédérique Constant • Genus • Girard-Perregaux • Glashütte Original • Greubel Forsey • Hautlence • HYT • Jacob & Co • Krayon • Laurent Ferrier • Lederer • L’Epée • Louis Erard • Massena Lab • Maurice Lacroix • MB&F • Micromilspec • Ming • H. Moser & Cie • Oris • Perrelet • Phillips in Association with Bacs & Russo • Raketa • Ressence • Singer • Speake Marin • Trilobe • Tutima Glashütte.