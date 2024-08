Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχτηκε στη Βραζιλία μετά τη συντριβή του δικινητήριου ATR-72 της εταιρείας Voepass, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Νεκροί είναι και οι 61 επιβαίνοντες (57 επιβάτες και 4 μέλη πλήρωμα) και στη χώρα κηρύχτηκε τριήμερο πένθος.

Μια έκθεση από το μετεωρολογικό κέντρο του τηλεοπτικού δικτύου Globo ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε η πιθανότητα σχηματισμού πάγου στην περιοχή Βινιέντο» και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν αναλυτές που υποδεικνύουν τον πάγο ως πιθανή αιτία της συντριβής σύμφωνα με το ABC.

Ο ειδικός, ωστόσο, σε θέματα αεροπορίας Λίτο Σούσα προειδοποίησε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες από μόνες τους δεν είναι αρκετές για να εξηγήσουν γιατί το αεροπλάνο έπεσε όπως έπεσε.

«Η ανάλυση ενός αεροπορικού δυστυχήματος μόνο με εικόνες μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια. Αλλά μπορούμε να δούμε ένα αεροπλάνο με απώλεια στήριξης, χωρίς οριζόντια ταχύτητα. Σε αυτή την κατάσταση επίπεδης περιστροφής, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροπλάνου» είπε στο AP.

Το μαύρο κουτί εντοπίστηκε κι αναμένεται να αναλυθεί. Οι Αρχές άρχισαν να μεταφέρουν τα πτώματα στο νεκροτομείο την Παρασκευή και κάλεσαν τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων να φέρουν ακτινογραφίες, οδοντιατρικές ή άλλες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των πτωμάτων.

Από την αρχή της χρονιάς στη Βραζιλία είχαν καταγραφεί 108 αεροπορικά ατυχήματα και δυστυχήματα με συνολικά 49 νεκρούς. Τα τελευταία δέκα χρόνια χάθηκαν 746 ανθρώπινες ζωές σε 1.665 ατυχήματα και δυστυχήματα στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

