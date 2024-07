Αθλητές στριμωγμένοι σε μικρά δωμάτια, κοινόχρηστα μπάνια, άβολα κρεβάτια, έλλειψη κλιματισμού και φαγητό μακριά από τα στάνταρ είναι τα βασικότερα προβλήματα για τα μέλη των αποστολών που διαμένουν στο Ολυμπιακό Χωριό του Παρισιού.

Η Κόκο Γκοφ, σημαιοφόρος των ΗΠΑ παρέα με τον Λεμπρόν Τζέιμς στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων, προτίμησε να διακωμωδήσει την περίπλοκη αυτή κατάσταση των κοιτώνων που, σε μια αχανή έκταση, προετοιμάστηκαν για να φιλοξενήσουν ως και 14.000 άτομα. Το βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok έφερε τον τίτλο «δέκα κορίτσια, δύο μπάνια» κι έδειχνε την ίδια να σαρκάζει με το στόμα ανοικτό όσα καλούνται ν’ αντιπαρέλθουν οι αθλητές καθημερινά.

Μάλιστα η φημισμένη τενίστρια (πριν από τον αποκλεισμό της) επανήλθε και πληροφόρησε πως συμπαίκτριες της έχουν ήδη αποχωρήσει από το Χωριό κι έχουν αναζητήσει αλλού καταλύματα για όσο θα διαρκέσει η παραμονή τους στο Παρίσι. «Είμαστε πλέον 5 κορίτσια, οπότε έχω ένα ολόδικό μου δωμάτιο» ανέφερε βιτριολικά.

Η ανάρτηση της Γκοφ συγκέντρωσε εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε τρεις ημέρες και μοιράστηκε από χιλιάδες χρήστες. Οι διοργανωτές επιχείρησαν να μακιγιάρουν τις άσχημες εντυπώσεις και να δικαιολογηθούν. Από τη μία ενημέρωσαν πως κάποιες ανορθογραφίες έχουν τακτοποιηθεί κι από την άλλη πως είναι ευθύνη των αποστολών αν οι αθλητές τους θα μείνουν εντός ή εκτός Ολυμπιακού Χωριού.

Οι Αμερικανίδες τενίστριες δεν είναι οι μόνες που προτίμησαν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν πριν ή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών. Ναι μεν η πλειονότητα εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά είναι δεκάδες όσοι φορτώθηκαν μπαγκάζια κι έκλεισαν ερμητικά την πόρτα πίσω τους.

Νοτιοκορεάτες κολυμβητές, έξι στο σύνολο, δεν άντεξαν τις συνθήκες που συνάντησαν μετά την εγκατάστασή τους κι εγκατέλειψαν άρον άρον τις εστίες τους. Το ξενοδοχείο που επέλεξαν να διαμείνουν απέχει μόλις πέντε λεπτά από το Ολυμπιακό Χωριό, αλλά τούς προσφέρει όλα τα κομφόρ.

Παραδοσιακά εκτός εγκαταστάσεων διαμένει και η αποστολή της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ. Σ’ αυτήν την περίπτωση αποτελεί επιλογή κι όχι ανάγκη, καθώς οι αστέρες του NBA προτιμούν να κινούνται μακριά από την πολυκοσμία και τα βλέμματα των υπολοίπων που μοιραία καρφώνονται πάνω τους.

Είχε πρωτοτυπήσει η Dream Team του 1992 στη Βαρκελώνη, τότε που για πρώτη φορά επαγγελματίες συνέθεσαν εθνική ομάδα, κι ακολουθείται ευλαβικά έκτοτε.

Φυσικά οι περισσότεροι δεν διαθέτουν αυτήν τη δυνατότητα και συμβιβάζονται με ό,τι τους έχει προσφερθεί. Φυσικά φροντίζουν να κοινοποιούν τα παράπονά τους καυτηριάζοντας τα κακώς κείμενα και να εκθέτουν τους οικοδεσπότες Γάλλους για τις αβλεψίες τους.

Η Αυστραλή πολίστρια Τίλι Κιρνς μίλησε για εντελώς άβολα κρεβάτια που δεν ευνοούν την ξεκούραση. «Υποβλήθηκα ήδη σε μασάζ για να καταπολεμήσω τη φθορά. Η μέση μου είναι έτοιμη να καταρρεύσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την κατασκευή των κρεβατιών υιοθετήθηκε η φόρμουλα των Ιαπώνων και χρησιμοποιήθηκε πεπιεσμένο χαρτόνι έτσι ώστε ν’ ανακυκλωθούν όλα μετά τη λήξη των Αγώνων. Κι αν έχει εξασφαλιστεί όντως το οικολογικό αποτύπωμα, τι ισχύει με την άνεση; Η Σιμόν Μπάιλς, η πολυολυμπιονίκης Αμερικανίδα γυμνάστρια της ενόργανης, υποστήριξε πως αναγκάστηκε σε χρήση έξτρα στρώματος για να διορθώσει το πρόβλημα.

Το κόστος του εξοπλισμού επιβαρύνει τις αποστολές των χωρών κι όχι τους διοργανωτές, διευκρινίστηκε σχετικώς.

Αντίστοιχα ισχύει για όσους αθλητές ζητούν επιπλέον συστήματα ψύξης. Οι Αμερικανοί φρόντισαν να προμηθεύσουν με φορητές συσκευές όσους δεν καλύπτονταν από την κεντρική μονάδα.

Σε αυτήν την περίσταση και πάλι για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ελαχιστοποίηση της χρήσης του ζημιογόνου άνθρακα, οι Γάλλοι δεν χρησιμοποίησαν A/C. Αντιθέτως επιστράτευσαν ένα σύστημα ψύξης νερού που με σωληνώσεις στα πατώματα ρίχνει τη θερμοκρασία στα δωμάτια.

Λέγεται βέβαια πως πρόκειται για εγκατάσταση που βρίσκεται 70 μέτρα από τη γη, με αποτέλεσμα η λειτουργεία να είναι προβληματική και οι αθλητές να ταλαιπωρούνται αρκετά σε μια περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ζέστης κι ενίοτε υψηλής υγρασίας.

Τα δωμάτια επίσης δεν διαθέτουν κουρτίνες ή έστω περσίδες. Οι διοργανωτές επικαλέστηκαν τους λόγους ασφαλείας που έχουν επιβληθεί από τις Αρχές.

France really shit the stick on the games.

How to change in my room without curtains at the Olympic village. pic.twitter.com/Zzh0HmAwEr

— 👣UncleMannyII👣 (@UncleMannyII) July 29, 2024