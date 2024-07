Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο δίνει το στίγμα της εποχής. Οι πιο πρόσφατες ειδησεογραφικές αναφορές για το Νότιο Σουδάν χωρίζονται σε δύο μεγάλα σκέλη: σε αυτές που έχουν στον πυρήνα τους την εθνική μπάσκετ, η οποία θα εκπροσωπήσει ολάκερη την Αφρική στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και σε αυτές που αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης στην περίκλειστη χώρα της αχανούς ηπείρου.

Το σύνολο που εμπνεύστηκε (ως ακτιβιστής και αλληλέγγυος πρόεδρος της Ομοσπονδίας) ο πρώην NBAer Λούολ Ντενγκ και συνέθεσε κομμάτι – κομμάτι ο (μέντοράς του και προπονητής) Ρόαγιαλ Άιβι έχει το δίχως άλλο τρυπήσει το ταβάνι του.

Κι αν -για διαφορετικούς λόγους ο καθένας- ο Μπολ Μπολ ή ο Θον Μέικερ δεν ταξίδεψαν στο Παρίσι, ο θαυματουργός νατουραλιζέ Κάρλικ Τζόουνς, ο γιος προσφύγων Γουένιεν Γκέιμπριελ κι υπόλοιπη παρέα με τα μαύρα φροντίζουν με κάθε ευκαιρία να επαληθεύουν το προσωνύμιο «Λαμπερά Αστέρια». Πρόσφατα μάλιστα απείλησαν με μια σοκαριστική φιλική ήττα την πανίσχυρη Team USA (101-100).

Εντός των τειχών βέβαια υπερισχύει απ’ άκρη σ’ άκρη η άλλη πλευρά του φεγγαριού: η θεοσκότεινη. Πριν από περίπου δέκα ημέρες ήταν που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε για την επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης στο Νότιο Σουδάν, απόρροια της μαζικής εισροής προσφύγων (από γειτονικές ή μη χώρες) που σε διάστημα 15-16 μηνών υπερέβησαν αθροιστικά τις 650.000.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε αυτό το κομμάτι γης των 650 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διασχίζει ο ποταμός Νείλος είναι σχεδόν 6 εκατ. οι κάτοικοι, ή αλλιώς το 46% του συνολικού πληθυσμού, που ζουν σε καθεστώς επισιτιστικής ανασφάλειας, δίχως ν’ αποκλείεται η εκτόξευσή του ίδιου αριθμού κατά 10% εντός του τρέχοντος έτους. Σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα θα κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού.

Η κλιματική αλλαγή είναι η μία (και από τις σημαντικότερες) αιτία. Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» έχει φέρει μεγάλες περιόδους ξηρασίας, αλλά και ακραίες βροχοπτώσεις με καταστροφικές πλημμύρες σε περιοχές που δεν είχαν έρθει αντιμέτωπες με ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν με συνέπεια να έχει επηρεαστεί σφοδρα η γεωργική παραγωγή και συγκομιδή αγαθών. Εκτιμάται ότι εφέτος το 40% των οικογενειών του Νότιου Σουδάν εμφανίζει μειωμένο εισόδημα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενόσω το 74% αντιμετώπισε πρόβλημα σίτισης κατά τον πιο πρόσφατο μήνα.

Από την άλλη, όσο εγκυμονούν κίνδυνοι νέων ένοπλων συγκρούσεων για τον έλεγχο της εξουσίας, κατ’ επέκταση δε των πηγών πετρελαίου, τόσο παρατείνεται η αδυναμία ανάπτυξης των απαιτούμενων υποδομών για τη λύση ζωτικής σημασίας ζητημάτων όπως η περίθαλψη και η υγεία, η εκπαίδευση, η ανεργία, η ηλεκτρική ενέργεια και η αποσυμφόρηση προσφυγικών καταυλισμών.

Η συμμετοχή της ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς είναι εκ των πραγμάτων μια σπουδαία κατάκτηση. Ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Είναι ένα επίτευγμα που δίνει υπόσταση, αντανακλά κι ανταμείβει το όραμα μιας χούφτας ανθρώπων να διαδώσουν το μήνυμα πως κάθε πολίτης τούτου του κόσμου, ανεξαρτήτως καταγωγής ή κοινωνικού status, έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Την ίδια ώρα όμως, πίσω στο Νότιο Σουδάν, ο μισός και πλέον πληθυσμός αγκομαχά ν’ αντιπαρέλθει σε καθημερινές ανάγκες.

Το Νότιο Σουδάν είναι η τελευταία ολοκληρωτικά αναγνωρισμένη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη. Πριν από είκοσι ημέρες εβδομάδες εισήλθε στην «εφηβεία» του. Ως την 9η Ιουλίου του 2011 ήταν απλώς η γεωγραφική απόληξη του όλου Σουδάν, εξαρτημένο αποκλειστικά από τις κεντρικές αποφάσεις του Χαρτούμ.

Επί μια εξαετία και πάνω στη βάση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας της Ναϊβάσα το 2006 που έδινε τέλος στον Β’ Σουδανικό Εμφύλιο Πόλεμο διάρκειας 22 ετών, λειτουργούσε σε μια είδους αυτονομία. Ύστερα από τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύρραξη στην αφρικανική ιστορία το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα (SPLM) εξασφάλιζε εκπροσώπηση στην κυβέρνηση, ικανοποιητικό μέρισμα από τα έσοδα του πετρελαίου και το δικαίωμα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία.

For those Americans asking about the location of South Sudan in African Map, find the pin📌. We’re Africa’s No.1 in Basketball, and we’re representing the continent. @SSBFed@ESPNNBA pic.twitter.com/pFBzJSqaj0

— John Mayen (Joma)🇸🇸 (@JohnMayen17) July 23, 2024