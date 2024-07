Ένοπλος εισέβαλε σήμερα το πρωί σε οίκο ευγηρίας στην Κροατία και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας πέντε άτομα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ειδησεογραφική πύλη Index, αναμεταδίδει το AP News, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πέθαναν επί τόπου, ενώ άλλοι εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

Ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά η Αστυνομία τον συνέλαβε σε μια καφετέρια κοντά στην στην πόλη Νταρουβάρ.

Η περιφερειακή τηλεόραση N1 μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν 51 ετών, πρώην μαχητής του πολέμου 1991-95 στην Κροατία και συγγενής ενός από τους ενοίκους του γηροκομείου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ενημερώθηκε μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας ότι ένας άνδρας με πυροβόλο σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στο γηροκομείο. Ο ύποπτος βρίσκεται «υπό αστυνομική επιτήρηση», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Το Νταρουβάρ είναι λουτρόπολη και δήμος στη Σλαβονία, με πληθυσμό 8.500 κατοίκων. Οι αρχές ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης.

