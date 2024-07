Ο (χαμένος) τελικός του Euro στο Βερολίνο ήταν το 102ο παιχνίδι του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ ως ομοσπονδιακού προπονητή στην Αγγλία. Έμελλε να είναι και το τελευταίο του.

Δυστυχώς για τον ίδιο, τους ποδοσφαιριστές του κι έναν ολόκληρο λαό, ήταν ένα κύκνειο άσμα βραχνό και ξέπνοο. Τα «τρία λιοντάρια» είχαν για άλλη μια φορά φτάσει στην πηγή, αλλά δεν είχαν καταφέρει να ξεδιψάσουν.

Το πρωί της Τρίτης ο 53χρονος Άγγλος εκλέκτορας είπε το μεγάλο «αντίο» σε μια δουλειά οκτώ ετών. Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν θα αποφάσιζε μια τέτοια αλλαγή σελίδας, αν ο ίδιος έδειχνε διάθεση να συνεχίσει το έργο του. Ιδίως από τη στιγμή που η ομάδα διεκδίκησε εκ νέου το τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή της ήταν δεδομένο πως δεν θα έμπαινε σε διαδικασία αναζήτησης αντικαταστάτης. Θα του έδινε το πρόσταγμα να προχωρήσει.

Ο Σαουθγκέιτ είχε φτιάξει άλλα πλάνα στο μυαλό του. «Ως ένας περήφανος Άγγλος, ήταν η ύψιστη τιμή να αγωνιστώ και να προπονήσω την εθνική ομάδα. Σήμαινε τα πάντα για μένα, έδωσα τα πάντα», ανέφερε προλογίζοντας την αποχώρησή του. «Είναι όμως η ώρα για μια αλλαγή, ένα νέο κεφάλαιο», συμπλήρωσε ρίχνοντας τους τίτλους τέλους.

Βέβαιος πως «η ομάδα που πήγαμε στη Γερμανία είναι γεμάτη από συναρπαστικά νέα ταλέντα», ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής των δις φιναλίστ σε διαδοχικά Euro ισχυρίστηκε ότι «μπορούν να κερδίσουν το τρόπαιο που όλοι μας ονειρευόμαστε». Γι’ αυτό και ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «θα είμαι πάντα ένας οπαδός της εθνικής».

Ο Σαουθγκέιτ είχε αναλάβει τα ηνία στις 28 Σεπτεμβρίου του 2016, προερχόμενος από την εθνική U21. Σε αυτό το διάστημα η Αγγλία έπαιξε σε δύο τελικούς Euro, έφτασε στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου και στην οκτάδα ενός ακόμη. Ολοκλήρωσε την πορεία του με 64 νίκες, 20 ισοπαλίες και 18 ήττες, έχοντας χρησιμοποιήσει συνολικά 99 ποδοσφαιριστές, με τον φορ Χάρι Κέιν να μετρά επί των ημερών 81 συμμετοχές και τον πολυσύνθετο αμυντικό Κάιλ Γουόκερ 70.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ήταν εκ των επωνύμων που θέλησαν να ευχαριστήσουν τον Σαουθγκέιτ όχι ως «Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ως ένας απλώς φίλαθλος». Κατά τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου ο 53χρονος προπονητής έφτιαξε μια ομάδα που «στάθηκε στο ίδιο επίπεδο με τις κορυφαίες του 2024», την ώρα που ο ίδιος κατάφερνε να δείχνει «ταπεινότητα, συμπόνια και πραγματική ηγεσία υπό έντονη πίεση και κριτική».

