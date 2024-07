Περίπου 60 πτώματα έχουν βρεθεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων στη Σουτζάια, μια συνοικία της Γάζας απ’ όπου ο ισραηλινός στρατός λέει ότι αποσύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από δύο εβδομάδες επιχειρήσεων, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αποσύρθηκαν από τη συνοικία Σουτζάια, οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας, με τη βοήθεια των κατοίκων, κατάφεραν να βρουν περίπου 60 μάρτυρες, μέχρι αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Οι άνθρωποι αυτοί ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια της συνοικίας στην Πόλη της Γάζας, η οποία έχει μετατραπεί σε «ζώνη καταστροφής», πρόσθεσε. Το 85% των κτιρίων κρίθηκαν ακατοίκητα ενώ όλες οι υποδομές «καταστράφηκαν», σύμφωνα με τον Μπασάλ.

The Evil Zionists completely destroyed the Shujaiya neighbourhood and there are no chances to live here 💔🇵🇸#Gaza#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/QB07hauRG7

