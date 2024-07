Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον καθεδρικό ναό της Ρουέν στη Γαλλία σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους και σημαντικούς ναούς της Γαλλίας. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1080 και ολοκληρώθηκε το 1200.

Ο καθεδρικός ναός είναι ιδιαιτέρως γνωστός από τα έργα του διάσημου ζωγράφου Κλοντ Μονέ.

BREAKING:

A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.

Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.

🇫🇷 pic.twitter.com/MG8RDb3Rij

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024