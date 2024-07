Ο Στίβεν Κινγκ πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα με τις διάσημες προσωπικότητες που ζητούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα για την αμερικανική προεδρία το 2024.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος, αλλά ήρθε η ώρα να ανακοινώσει, προς το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή»​έγραψε ο Κινγκ στο X/Twitter σήμερα το πρωί.

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election.

— Stephen King (@StephenKing) July 8, 2024