Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, ο διακεκριμένος ιστορικός Ουίλλιαμ Μάλλινσον, Καθηγητής Πολιτικών Ιδεών και Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Γουλιέλμο Μαρκόνι, θα δώσει μια διαδικτυακή διάλεξη για τον Χένρι Κίσινγκερ, με επίκεντρο το ρόλο του στο Κυπριακό.

Η διάλεξη διοργανώνεται σε συνεργασία με τη ΣΕΚΑ (Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα) και την Κυπριακή Κοινότητα Μελβούρνης & Βικτώριας για την 50ή επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με στόχο να αμφισβητήσει τις ευρέως αποδεκτές απόψεις για τον ρόλο του Κίσινγκερ στο Κυπριακό.

Με τίτλο «Κύπρος και Κίσινγκερ: Αποδομώντας τον μύθο», η διάλεξη του Καθηγητή Μάλλινσον στοχεύει να αποδομήσει τους ισχυρισμούς που προωθούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικά ευθυγραμμισμένους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι συχνά έχουν υποβαθμίσει τα φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας του Χέντρι Κίσινγκερ. Αντλώντας στοιχεία από τα βρετανικά αρχεία, ο Καθηγητής Μάλλινσον υποστηρίζει ότι η άνοδος του Κίσινγκερ διευκολύνθηκε κυρίως από πολιτικές διασυνδέσεις, ιδίως με τον Νέλσον Ροκφέλερ.

Παρά την καταξίωση για στρατηγικές γνώσεις, ο καθηγητής Μάλλινσον απεικονίζει το σημαντικό βιβλίο του Κίσσινγκερ, «A World Restored«, περισσότερο ως εργαλείο αυτοπροώθησης παρά ως πρωτοποριακό επιστημονικό έργο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επανεκτίμηση της προσφοράς του Κίσινγκερ.

Ο Καθηγητής Μάλλινσον είναι καθηγητής Πολιτικών Ιδεών και Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Journal of Balkan and Near Eastern Studies, πρώην μέλος της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Αυτού Μεγαλειότητας, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία για περαιτέρω σπουδές στο London School of Economics από όπου του απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος (Ph.D.) από το Τμήμα Διεθνούς Ιστορίας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Cyprus: A Modern History» (I.B.Tauris, 2005, ενημερωμένο 2009), «From Neutrality to Commitment: Dutch Foreign Policy, NATO and European Integration» (I.B.Tauris, 2010) και «Cyprus: Diplomatic History and the Clash of Theory in International Relations» (I.B.Tauris, 2010).

Αυτή η διαδικτυακή διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά στο Facebook και στο YouTube, προσφέροντας σε ένα παγκόσμιο κοινό την ευκαιρία να ενημερωθεί για την έρευνα και τις ιδέες του Καθηγητή Μάλλινσον. Η παρουσίαση στοχεύει να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες αφηγήσεις και να προσφέρει μια νέα προοπτική για τον ρόλο του Κίσινγκερ στην Κύπρο και την παγκόσμια διπλωματία.

Σχετικά με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης είναι ένας εξέχων οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση και τη διατήρηση της ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού και κληρονομιάς στην Αυστραλία. Μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, η Κοινότητα στοχεύει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των Ελληνοαυστραλών και του πλούσιου πολιτιστικού τους υπόβαθρου. Τα Σεμινάρια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού χρησιμεύουν ως πλατφόρμα για ενδιαφέρουσες συζητήσεις και διαλέξεις, συμβάλλοντας στη βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

INFO Ζωντανή μετάδοση στο Facebook και στο YouTube, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, στις 7 μ.μ