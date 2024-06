Δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν το πρώτο debate ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ στο CNN το βράδυ της Πέμπτης (27/6 – ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

Για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες ένα τηλεοπτικό δίκτυο θα είναι υπεύθυνο για κάθε πλευρά του debate – τους δημοσιογράφους, το σκηνικό και πώς θα είναι στημένες οι κάμερες – ενώ από τη δεκαετία του 1980 υπεύθυνη ήταν η Επιτροπή Προεδρικών Ντιμπέιτ.

Στις φετινές εκλογές, οι δύο υποψήφιοι συμφώνησαν να τηλεμαχήσουν υπό την αιγίδα τηλεοπτικών δικτύων. Το δεύτερο ντιμπέιτ θα το διοργανώσει το ABC στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το στοίχημα του CNN και οι διαφημίσεις

Το αποψινό ντιμπέιτ αποτελεί στοίχημα για το CNN, που αυτό τον μήνα έχει την χαμηλότερη τηλεθέαση από το 1991, αλλά και για τον πρόεδρό του, Μαρκ Τόμπσον, Βρετανό που ανέλαβε τον περασμένο Οκτώβριο (που είναι και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μεγαλύτερης κερδοσκοπικής εταιρείας γενεαλογίας Ancestry, ενώ πριν το CNN ήταν πρόεδρος της The New York Times Company και νωρίτερα γενικός διευθυντής του BBC). Ο Τόμπσον λέει ότι είδε τα ντιμπέιτ του 1960 ανάμεσα στον Τζον Κένεντι και τον Ρίτσαρντ Νίξον για να πάρει έμπνευση και At first Biden-Trump debate, age will be in the spotlight να επιστρέψει σε ένα πιο απλό, κλασικό σχήμα.

Ο Μπάιντεν και ο Τραμπ θα τηλεμαχήσουν σε ένα στούντιο στην Ατλάντα της Τζόρτζια, χωρίς ζωντανό κοινό, και τα μικρόφωνά τους θα είναι κλειστά εκτός από όταν είναι η σειρά τους να μιλήσουν. Ο Τραμπ θα έχει τον τελευταίο λόγο της βραδιάς ενώ ο Μπάιντεν επέλεξε σε ποιο πόντιουμ θα σταθεί, στο αριστερό ή στο δεξί.

Μια άλλη καινοτομία είναι οι διαφημίσεις. Από το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ που διοργάνωσε το δίκτυο CBS το 1960 μέχρι σήμερα τα προεδρικά ντιμπέιτ δεν είχαν διαφημίσεις. Το CNN όμως θα κάνει δύο διαλείμματα στο 90λεπτο ντιμπέιτ, για τριάμισι λεπτά διαφημίσεων το καθένα.

Οι δημοσιογράφοι που θα συντονίσουν την τηλεμαχία είναι η 53χρονη δημοσιογράφος του CNN Ντέινα Μπας και ο 55χρονος συνάδελφός της Τζέικ Τάπερ. Ο ρόλος τους θα είναι να διευκολύνουν τη συζήτηση ανάμεσα στους δύο υποψηφίους και όχι να συμμετέχουν σε αυτή.

Τι αναμένεται να πουν οι δύο υποψήφιοι

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αστειεύεται ότι δεν χρειάζεται να αρέσει σε όλους, αρκεί να αρέσει σε περισσότερους απ’ όσους ο αντίπαλός του. Στόχος του είναι να παρουσιάσει τον Τραμπ σαν ακραίο και απρόβλεπτο που αν εκλεγεί πρόεδρος, θα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, τους πλούσιους φίλους του και τους ζηλωτές κατά των αμβλώσεων και των μεταναστών. Αντίθετα ο Μπάιντεν θα παρουσιάσει τον εαυτό του ως εγγυητή της σταθερότητας και της δημοκρατίας που θέλει να βελτιώσει τις ζωές των εργαζομένων Αμερικανών.

Ο Τραμπ θα προσπαθήσει, όπως πάντα, να παρουσιάσει τις εκλογές σαν μια αναμέτρηση ανάμεσα σ’ έναν δυνατό άνθρωπο (τον ίδιο) και έναν αδύναμο (τον Μπάιντεν) που αδυνατεί να φέρει εις πέρας άλλη μια θητεία στον Λευκό Οίκο. Ο πρώην πρόεδρος επιτίθεται ακόμη και στους δύο δημοσιογράφους που θα συντονίσουν το ντιμπέιτ, κατηγορώντας τους εκ των προτέρων για μεροληψία υπέρ του Μπάιντεν. «Θα τηλεμαχώ με τρεις ανθρώπους αντί για έναν», παραπονιέται ο Τραμπ.

Ο 81χρονος Μπάιντεν και ο 78χρονος Τραμπ είναι οι γηραιότεροι υποψήφιοι στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του πολύ νεότερο από τον αντίπαλό του, αν και στην πραγματικότητα έχουν μόνο τρία χρόνια διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι ανησυχούν πολύ περισσότερο για την ηλικία του Μπάιντεν παρά του Τραμπ. Ο Μπάιντεν είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ αλλά αν κερδίσει ο Τραμπ τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα σπάσει το ρεκόρ του Μπάιντεν όσο θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.