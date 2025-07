Από την Keira Knightley μέχρι τη Nicole Kidman- Οι σταρ που έκλεψαν την παράσταση στο φινάλε του Wimbledon

Την Κυριακή, 13 Ιουλίου, το Wimbledon έριξε αυλαία με ένα εντυπωσιακό φινάλε, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στις κερκίδες. Η τελευταία μέρα του τουρνουά θύμιζε μικρή επίδειξη μόδας, με πλήθος διασήμων να κάνουν την εμφάνισή τους στο SW19, ντυμένοι σαν να ήταν Εβδομάδα Μόδας. Από ριγέ κοστούμια και λουλουδάτα φορέματα μέχρι πλεκτά ρούχα και πουά σχέδια, το στυλ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, διατηρώντας τον παραδοσιακό λευκό κώδικα του Wimbledon, αλλά με δημιουργικές παραλλαγές.

Ο Paul Mescal επέλεξε ρετρό σύνολο για την περίσταση: μπλε κοστούμι, ριγέ πουκάμισο και γραβάτα με σχέδια αλόγων. Μαζί του ο φίλος και συμπρωταγωνιστής του στην ταινία, All of Us Strangers, Andrew Scott, ο οποίος εμφανίστηκε με κρεμ κοστούμι και μαύρα γυαλιά ηλίου με χρυσό σκελετό, σε μια από τις πιο αισθητικά άρτιες εμφανίσεις του φετινού Wimbledon.

Η Keira Knightley εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της James Righton και οι δύο ντυμένοι σε αποχρώσεις του λευκού. Εκείνη φόρεσε πουκάμισο και άνετο παντελόνι, ενώ εκείνος ανοιχτό μπεζ κοστούμι με μεταξωτή γραβάτα.