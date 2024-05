Ο Δήμος Αθηναίων και η More Media διοργανώνουν το This is Athens – City Festival, μια μεγάλη γιορτή της πόλης, το πιο fun event για μικρούς και μεγάλους, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας.

Σε έναν ιστορικό και πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μια γιορτή για όλη την οικογένεια, ένα ολοήμερο event με δράσεις, festive διάθεση και πολλά δώρα για μικρούς και μεγάλους. Μουσική, δημιουργία, διασκέδαση, λιχουδιές, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις θα σας περιμένουν σε αυτόν τον όμορφο χώρο για μια ξεχωριστή Κυριακή.

Μία πίστα survivor καθώς και δύο τραμπολίνο θα εντυπωσιάσουν τους έτοιμους για δράση μικρούς μας φίλους. Για όσους θέλουν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, τα τραπεζάκια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα είναι εκεί για ατέλειωτες ώρες ζωγραφικής, με την παρέα και την καθοδήγηση της ζωγράφου Katerina Chrysolie. Μαζί της θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν πρωτότυπα δώρα για τη μαμά, που αυτή την ημέρα έχει την τιμητική της.

Εκπλήξεις και δώρα

Μαζί μας θα είναι και η NIVEA SUN, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να πάρουν μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι και να κερδίσουν NIVEA μπάλες για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στη θάλασσα, αλλά και εκπτωτικά κουπόνια για αγαπημένα NIVEA SUN προϊόντα.

Στο σημείο θα βρίσκεται και η ομάδα της BIC, μαζί με τον BIC boy, πολλές εκπλήξεις και δώρα για όλους τους μικρούς επισκέπτες. Με το μήνυμα «Το άγχος δεν γράφει ποτέ καλά – Doodle», θα είναι εκεί για να ευαισθητοποιήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και κηδεμόνες για τα σημάδια μαθησιακού άγχους, εξηγώντας μας πώς τα Doodles είναι μια ερευνητικά αποδεδειγμένη λύση κατά του άγχους!

Και επειδή η φαντασία δεν μπορεί να λείπει από αυτό το event, το face painting είναι απαραίτητο για να μεταμορφωθούν οι λιλιπούτειοι επισκέπτες σε ό,τι ορίζει η φαντασία τους.

Creative lab

Βεβαίως, η έμπνευση και η δημιουργικότητα για πολλούς κρύβεται στην κουζίνα. Γι’ αυτό στo creative lab της ΔΑΚ ετοιμάζουμε μια «νόστιμη» δράση. Η food blogger, συγγραφέας και μαμά Εύα Μονοχάρη θα βρίσκεται εκεί με έξυπνες ιδέες και προτάσεις διατροφικών συνδυασμών με τα αγαπημένα fish sticks της PESCANOVA που θα ξετρελάνουν τα παιδιά. Επιπλέον, έως τις 5 το απόγευμα μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία δοκιμάσουν τα πεντανόστιμα Peskitos της PESCANOVA!

Στην παρέα μας θα βρίσκονται επίσης η εταιρεία Arla και το Lurpak, δίνοντας στους επισκέπτες του event τη δυνατότητα να απολαύσουν την εμπειρία μιας γευστικής δοκιμής των προϊόντων τους, ενώ το απόγευμα το creative lab θα «γλυκάνει» μικρούς και μεγάλους. Η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής Ιωάννα Σταμούλου θα φτιάξει μαζί με τα παιδιά ένα υγιεινό και εύκολο cheesecake με βούτυρο Lurpak και Arla Cream Cheese.

Κοντά μας θα είναι και το Ίδρυμα Vodafone με την εφαρμογή Bright Sky για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Στόχος του Ιδρύματος Vodafone είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, μέσω της δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας Bright Sky.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11:00-19:00 Survivor Games & Τραμπολίνο

12:00-14:00 Workshop Cooking by Εύα Μονοχάρη

12:00-18:00 Ζωγραφική & Crafting by Katerina Chrysolie

12:00-18:00 Face Painting

17:00-18.00 Workshop Cooking by Ιωάννα Σταμούλου

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, την Κυριακή 12 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 19:00, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να διασκεδάσουμε παρέα και να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια!

#FamilyandtheCityHub

#MothersDay_DAK