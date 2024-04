Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την καταδίκη του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν το 2020 για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα σεξουαλικών εγκλημάτων σε μια εντυπωσιακή ανατροπή στην θεμελιώδη υπόθεση της εποχής του #MeToo.

Με μια απόφαση 4-3, το Εφετείο της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι ο δικαστής που προήδρευσε στην υπόθεση του Γουαϊνστάιν είχε κάνει ένα κρίσιμο λάθος, επιτρέποντας στους εισαγγελείς να καλέσουν ως μάρτυρες μια σειρά από γυναίκες που δήλωσαν ότι ο Γουαϊνστάιν τους είχε επιτεθεί – αλλά των οποίων οι κατηγορίες δεν αποτελούσαν μέρος των κατηγοριών εναντίον του.

BREAKING: A New York court has overturned Harvey Weinstein’s 2020 conviction for rape, ordering a new trial in the landmark «MeToo» case.

Sky’s US Correspondent @Stone_SkyNews reports.

— Sky News (@SkyNews) April 25, 2024