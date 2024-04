Η ομάδα ιστιοπλοΐας αποτελούμενη από φοιτητές και αποφοίτους του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανταγωνίστηκε με μερικά από τα κορυφαία business schools του κόσμου στο 18o Global MBA Trophy.

Την πρώτη θέση στην κατηγορία Β+ (με δεύτερο το πλήρωμα από το HEC Paris, και τρίτα και τέταρτα δύο πληρώματα από το London Business School) κατέλαβε το 11μελές πλήρωμα του Executive MBA του ΟΠΑ στο 18ο Global MBA Trophy, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως και τις 13 Απριλίου με την υποστήριξη του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος.

Στην διοργάνωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων πληρώματα από: London Business School, INSEAD, Cambridge, Imperial College Business School, HEC Paris, Wharton, IE Madrid, Kellogg/WHU, Polimi GSOM, Said Business School University of Oxford, SDA Bocconi, Tuck School of Business Dartmouth, Yale School of Management.

Το Global MBA Trophy είναι ένας διεθνής θεσμός που διοργανώνεται από το London Business School και περιλαμβάνει ιστιοπλοϊκούς αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου στους οποίους λαμβάνουν μέρος απόφοιτοι και φοιτητές των καλύτερων διεθνών σχολών διοίκησης επιχειρήσεων.

Αποτελεί μια ευκαιρία για να υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες τις επιθυμητές δεξιότητες ενός απόφοιτου ΜΒΑ καθώς η ιστιοπλοΐα απαιτεί δεξιότητες ηγεσίας και ομαδικότητας, στρατηγικής σκέψης, ταχύτατης και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων, αντοχής, ομαδικής συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας καθώς και διαχείρισης κρίσεων.

Συνολικά η ενέργεια περιλαμβάνει, εκτός των αγώνων ιστιοπλοΐας, και άλλες εκδηλώσεις με βασικό στόχο να έρθουν κοντά οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των κορυφαίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων του κόσμου, δίνοντας ευκαιρία για συνεργασίες εντός και εκτός πανεπιστημίου ή έστω ακόμα και απλής κοινωνικής επαφής.

«Η διοργάνωση ήταν αντάξια της Ποιότητας που πρεσβεύει τόσα χρόνια το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέροντας απλόχερα στους φοιτητές και απόφοιτους του μία εμπειρία ομαδικής συνεργασίας και ηγεσίας!», επισημαίνει ο κυβερνήτης του σκάφους και Ταμίας του Συλλόγου Αποφοίτων του Executive MBA Φώτης Κουρής.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Executive MBA Έλενα Χνάρη χαρακτηρίζει τη διοργάνωση «μια πολλή όμορφη και διδακτική εμπειρία».

Και συμπληρώνει: «Οι αγώνες ιστιοπλοΐας σε σκάφος με πλήρωμα ενήλικων ατόμων, είναι το τέλειο πεδίο για την εφαρμογή των όσων διδαχθήκαμε στο πρόγραμμα. Για να κερδίσεις πρέπει να οργανώσεις μια ομάδα από ισχυρές προσωπικότητες σε διακριτούς ρόλους, που σε κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να υπακούσουν στην ιεραρχία. Ζήσαμε όμορφες στιγμές, με πολύ ένταση άλλα και συντροφικότητα. Του χρόνου θα είμαι πάλι εκεί».

Ο καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, Αντιπρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Executive MBA του ΟΠΑ δηλώνει: «Στο Executive MBA ενθαρρύνουμε τους καθηγητές μας, μέσα από βιωματικές μαθησιακές μεθόδους, να μεταλαμπαδεύουν στους φοιτητές μας τη θεωρία και πρακτική της διοίκησης επιχειρήσεων.

Μια τέτοια βιωματική εμπειρία η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) είναι οι συμμετοχή των φοιτητών μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο BusinessStrategy Game ένα παιχνίδι προσομοίωσης στρατηγικής στο οποίο χωρισμένοι σε ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Χαίρομαι που οι φοιτητές και απόφοιτοί μας όχι μόνο επιλέγουν να συνεχίσουν τη βιωματική μάθηση ανταγωνιζόμενοι με αποφοίτους των καλύτερων Business Schools του κόσμου σε έναν αγώνα ιστιοπλοΐας, αλλά και να καταφέρνουν να κατακτούν πρωτιές».