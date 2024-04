Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το κείμενο συμπερασμάτων της ευρωπαϊκής Συνόδου, κατά το οποίο ταυτίζεται η ένταξη της Τουρκίας με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Κυπριακό.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για «έλλειψη στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη χώρα μας και τις παγκόσμιες εξελίξεις», ξεκαθαρίζοντας ότι η ταύτιση του Κυπριακού με τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ δεν θα γίνει αποδεκτή από την Άγκυρα. «Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταλειφθεί» προειδοποιεί Άγκυρα.

«Ως υποψήφια χώρα η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη για ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, απορρίπτουμε τον επιλεκτικό περιορισμό της συνεργασίας μας σε ορισμένους τομείς», υπονοώντας την συμφωνία για το μεταναστευτικό.

Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες νοοτροπίες δεν μπορούν παρά μόνο αρνητικά να συμβάλουν στο θέμα του Κυπριακού, καθώς και σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Regarding the Conclusions of the Extraordinary European Council of 17-18 April 2024 https://t.co/RhUErqEFyj pic.twitter.com/N3pK9oNGAz

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 18, 2024