Το θέμα της υπογεννητικότητας απασχολεί έντονα πολλές χώρες παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, όπου οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις.

Αλλά, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, να επισημαίνει αυτό το θέμα για την Ελλάδα ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, κάνει το ζήτημα να φαίνεται μεγαλύτερο.

Με μία ανάρτηση από αυτές που δεν συνηθίζει, ο Έλον Μασκ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα σε μία σειρά χωρών όπως η Ελλάδα, κάνοντας λόγο για πληθυσμιακή κατάρρευση.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ γράφει πως «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024