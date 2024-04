Για δεύτερη πενταετή θητεία επέλεξε την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για να υπηρετήσει ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ελήφθη με συναίνεση, ανέφερε το ΔΝΤ. Η Γκεοργκίεβα ήταν η μοναδική υποψήφια.

Truly honored for the opportunity to lead the IMF for a 2nd term. Grateful for the membership’s continued trust in me. A more challenging global context demands an even more effective IMF. I will continue to devote all my energy to serve our members.https://t.co/yxB0O7NjCH pic.twitter.com/KUWMSR1kVf

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 12, 2024