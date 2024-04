Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τετάρτης, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ένα άτομο να σκοτωθεί και άλλοι πέντε να τραυματιστούν, μεταξύ αυτών και δυο παιδιά.

Τα παιδιά ηλικίας 9 και 12 χρόνων, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα γύρω στις 6.10 μ.μ. στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης και ότι πιθανώς υπάρχουν δύο δράστες που κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσαν ότι η έρευνα είναι στην αρχή της, αλλά πιστεύουν ότι οι ύποπτοι βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν.

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 10, 2024