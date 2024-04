Η διάγνωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον νικηφόρο αγώνα των Bucks επί των Celtics στο Μιλγουόκι προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα.

Ναι μεν ο Αχίλλειος τένοντας στο αριστερό πόδι του «Greek Freak» δεν πειράχθηκε, άρα αποφεύχθηκε ένας σοβαρός τραυματισμός σ’ ένα πολύ ύπουλο σημείο. Παρόλα αυτά το τράβηγμα στη γάμπα δεν αποφεύχθηκε – όπως αναμενόταν.

Κι αν, τηρουμένων των αναλογιών, πρόκειται για ζημιά μικρού μεγέθους, το γεγονός πως η επανεμφάνισή του στα παρκέ θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πορεία της αποθεραπείας του, όπως μεταδόθηκε από τις ΗΠΑ, προκαλεί αναπόφευκτη ανησυχία στον οργανισμό σε μια κομβική στιγμή της τρέχουσας σεζόν.

Calves are undeniably tricky and these type of strains have timetable of at least one-to-two weeks. But rehab will determine a length of time for the two-time NBA MVP. https://t.co/W7shlVblgK

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2024