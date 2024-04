Ένοπλος σκότωσε σήμερα 8/4 δύο άτομα σε δικηγορικό γραφείο στο Λας Βέγκας και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή» έγραφε στο X η Μητροπολιτική Αστυνομία, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών. Οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την Daily Mail, φέρεται να σημειώθηκαν στην εταιρεία Prince Law Group.

Active shooter in #summerlin at the City National bank building

