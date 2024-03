Τα 20 χρόνια από την εποποιΐα του 2004 στην Πορτογαλία δεν θα γιορταστεί με την επιστροφή της Εθνικής ομάδας σε μια τελική φάση Euro κι αναγκαστικά η πολυπόθητη πέμπτη συμμετοχή μετατέθηκε εκ νέου κατά μια (μαρτυρική) τετραετία.

Η ευκαιρία μέσω της τρίτης κατηγορίας του Nations League ήταν τεράστια αλλά σπαταλήθηκε, το εισιτήριο επιβίβασης δεν σφραγίστηκε και μοιραία οι διεθνείς θα παρακολουθήσουν και αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού από την τηλεόραση στην αίθουσα αναμονής. Αλάτι στην πληγή φυσικά θα είναι όλο αυτό, δεδομένου πως από το 2012 (και συνολικά από το 2014) η Ελλάδα απέχει συστηματικά από κάθε τέτοια φαντασμαγορική γιορτή, αναζητώντας άνευ αποτελέσματος αντίδοτο για να λυθούν μήπως λύσει τα μάγια.

Μέχρι τον πολυπόθητο εξορκισμό του κακού, ας δούμε τι ισχύει 75 ημέρες πριν από την έναρξη του Euro 2024.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τις 14 Ιουνίου ως τις 14 Ιουλίου στη Γερμανία. Είναι η δεύτερη φορά στα 64 χρόνια του θεσμού που διεξάγεται στα εν λόγω εδάφη, επιστρέφοντας σε αυτά μετά το 1988. Τότε, στο δυτικό κομμάτι της ψυχροπολεμικά χωρισμένης στα δύο χώρας, πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε αναδειχθεί η Ολλανδία με νίκη 2-0 επί της ΕΣΣΔ και απόλυτο σημείο αναφοράς έγινε το θεσπέσιο γκολ του Μάρκο Φαν Μπάστεν.

Μόνο του το Μόναχο ήταν από τις πόλεις που είχαν επιλεγεί να φιλοξενήσουν αγώνες ομίλων και νοκ άουτ για το εορταστικό Euro 2020. Αλλά αυτό δεν μετρά ως Γερμανία.

Συνολικά στα τελικά του Euro 2024 θα βρεθούν 24 ομάδες. Η οικοδέσποινα Γερμανία ήταν η μοναδική που είχε εξ αρχής εξασφαλισμένη θέση. Από την προκριματική φάση προέκυψαν οι επόμενες είκοσι – οι πρώτες και δεύτερες κάθε ομίλου.

Αυτές ήταν (ανά όμιλο) οι: Ισπανία, Σκωτία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Τουρκία, Κροατία, Αλβανία, Τσεχία, Βέλγιο, Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία, Δανία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ελβετία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Το «παζλ» συμπλήρωσαν μέσα από τη διαδικασία των playoffs των τριών κατηγοριών του Nations League η Γεωργία, η Ουκρανία και η Πολωνία.

