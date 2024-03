Η Ρούλα Πισπιρίγκου και η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου να την καταδικάσει ομόφωνα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, έγιναν ρεπορτάζ για την ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής Daily Mail.

«Ισόβια κάθειρξη στην Ελληνίδα μητέρα που δολοφονήσε την 9χρονη τετραπληγική κόρη της. Ενώ προηγουμένως είχε ποζάρει για την τελευταία φωτογραφία με το παιδί παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως έναν στοργικό γονιό», είναι ο τίτλος του άρθρου.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου σκότωσε την Τζωρτζίνα με κεταμίνη και ερευνάται και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Μέσα στο ρεπορτάζ, τονίζεται η επιμονή της 34χρονης μητέρας πως είναι αθώα κατά τη διάρκεια της μακράς δίκης.

Ο αρθρογράφος James Reynolds αναλύει την υπόθεση, που συγκλόνισε τη χώρα μας. «Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε στην Ελλάδα μια γυναίκα που δολοφόνησε την 9χρονη τετραπληγική κόρη της Τζωρτζίνα καθώς κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης», γράφει. Η Τζωρτζίνα είχε υποστεί επιληπτικές κρίσεις το 2021 με αποτέλεσμα να είναι τετραπληγική μη μπορώντας να κουνήσει τα άκρα της, εξηγεί ο κειμενογράφος.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αποδείχθηκε ότι δηλητηρίασε την κόρη της με κεταμίνη το 2022. Το παιδί έμεινε στο νοσοκομείο επί μήνες, καθώς πάθαινε επιληπτικές κρίσεις, που σταδιακά οδήγησαν στην παράλυσή της. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η μητέρα της είχε επίσης προσπαθήσει να τη σκοτώσει σε τουλάχιστον μία από τις προηγούμενες διαμονές της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο η αρχική απόπειρα απέτυχε αφήνοντας την 9χρονη παράλυτη.

Στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος εστιάζει στην τελευταία φωτογραφία της 34χρονης με την Τζωρτζίνα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Η Πισπιρίγκου είχε ποζάρει για μια τελευταία φωτογραφία με την Τζωρτζίνα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως στοργική μητέρα, χαμογελώντας στη μικρή της κόρη πριν της δώσει τη μοιραία δόση του αναισθητικού τον Ιανουάριο του 2022».

Η μητέρα βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ αναμένει και την απόφαση για τους θανάτους της Μαλένας, 3,5 ετών που πέθανε το 2019 καθώς και της Ίριδας, 6 μηνών που πέθανε το 2021.

Η Τζωρτζίνα είχε υποστεί επιληπτικές κρίσεις το 2021 με αποτέλεσμα να είναι τετραπληγική μη μπορώντας να κουνήσει τα άκρα της. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για 8 μήνες, όπου και πέθανε στις 29 Ιανουαρίου 2022. Το ιατρικό προσωπικό που κατέθεσε στο δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της είχε μείνει μόνη της με την 9χρονη πριν τον ξαφνικό θάνατό της.

«Δικαστικά έγγραφα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, ανέφεραν ότι η νεκροψία είχε αποκαλύψει ότι η Τζωρτζίνα πέθανε από θανατηφόρα δόση κεταμίνης 20 λεπτά μετά τη χορήγησή της. Το ιατρικό προσωπικό είχε επισκεφθεί την 9χρονη μόλις μία ώρα πριν πεθάνει», τονίζεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

Life in prison for Greek mother who murdered her tetraplegic nine-year-old daughter after posing for final photo portraying herself as a loving parent https://t.co/qHaM5pUBug pic.twitter.com/WbAcBvFRA3

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2024