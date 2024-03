Με τους περιβαλλοντολόγους να επιμένουν πως διανύουμε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του πλανήτη, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως η ανταπόκρισή μας στην κλιματική αλλαγή απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες που συσπειρώνουν διάφορους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του ασφαλιστικού κλάδου. Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο συγκεκριμένος τομέας, ο Όμιλος Interamerican πρωτοστατεί, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιωσιμότητας και των θεμάτων ESG στις επιχειρηματικές πρακτικές του.

Μέσω της προώθησης καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και μέσω ελπιδοφόρων συμπράξεων με την επιστημονική κοινότητα, η Interamerican δίνει λύσεις στο περιβαλλοντικό ζήτημα, ενώ συγχρόνως παρακινεί τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται να στηρίξουν την προσπάθειά της, να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές. Για αυτή τη σπουδαία, μακροχρόνια προσπάθεια μας μίλησε ο CFO του Ομίλου Interamerican, Rene Scholten, εξηγώντας πως επενδύοντας στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Πώς μπορεί ο ασφαλιστικός κλάδος να συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή και ποιος είναι ο ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει ο Όμιλος Interamerican;

Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επαναπροσδιορίζοντας τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που υιοθετεί. Ο Όμιλος Interamerican αναγνωρίζει αυτές τις δυνατότητες και για τον λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στη ανάλυση των κλιματικών κινδύνων και των επιπτώσεων που επιφέρουν στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και συνάπτοντας σημαντικές συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα, ενσωματώνουμε αυτήν τη γνώση και τα δεδομένα στις επιχειρηματικές αποφάσεις και πρακτικές μας.

Η ενεργή συμμετοχή μας σε παγκόσμιες προσπάθειες αλλά και σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε στον πυλώνα «Δρούμε για τον Πλανήτη», επισημαίνουν τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών μας, καθώς και στη διάθεση καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων που, όχι μόνο διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα για τους πελάτες μας, αλλά δίνουν και κίνητρα για την υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων συμπεριφορών.

Πώς καταφέρατε να μετατρέψετε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού σας μοντέλου και εν τέλει να συμπεριληφθείτε το 2023 στην ομάδα The Most Sustainable Companies in Greece;

Η ανάδειξη και ενσωμάτωση θεμάτων ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο της Interamerican υπογραμμίζει μία στρατηγική επιλογή και ολιστική προσέγγιση που έχουμε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό επισφραγίζεται τόσο από τη στρατηγική Βιωσιμότητας που συνδιαμορφώσαμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ομίλου, την ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της διαχείρισης κινδύνων που ενισχύουν συνεχώς την εταιρική ανθεκτικότητα, αλλά και το ισχυρό μοντέλο διακυβέρνησης ESG με τη σύσταση Επιτροπής Βιωσιμότητας και τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας ESG που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της στρατηγικής ESG του ομίλου. Η συνεχής αναγνώριση της Interamerican ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης και των επιλογών που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωρώντας εμπρός, στοχεύουμε να διατηρήσουμε την ηγετική θέση μας συμμετέχοντας και σε άλλες διεθνείς αξιολογήσεις βιωσιμότητας, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλές βαθμολογίες στις κατατάξεις βιωσιμότητας, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, διαφάνεια και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Από το 2008 που παρουσιάσατε την 1η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας μέχρι και σήμερα, ποια θεωρείτε πως ήταν τα πιο αξιοσημείωτα ορόσημα, τα επιτεύγματα και οι νίκες που άφησαν έναν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή και τις ζωές των ανθρώπων που σας εμπιστεύονται;

Από την εναρκτήρια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας το 2008 μέχρι σήμερα, η Interamerican έχει επιτύχει σημαντικά βήματα, τόσο ως προς τον τρόπο που αποτυπώνει σε μια Έκθεση τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδοσή της σε θέματα ESG, αλλά κυρίως στη στρατηγική προσέγγιση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την οργανική ένταξή τους στις επιχειρησιακές πρακτικές του Ομίλου. Και αυτό εκφράζεται από την εισαγωγή πρωτοποριακών ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία με την αξιοποίηση της τηλεματικής προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και υπεύθυνες συμπεριφορές οδήγησης.

Επιπλέον, σε περιόδους κρίσης, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, η Interamerican έχει επιδείξει υπευθυνότητα, άμεση ανταπόκριση και ευελιξία η οποία δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά όρια της ασφάλισης και προστασίας, αλλά αξιοποιεί τις υποδομές της στον τομέα της Υγείας και της Μετακίνησης, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών, συμβάλλοντας στην ταχεία ανάκαμψη των ασφαλισμένων της, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας.

Αυτές οι πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την Αποστολή του Ομίλου «Να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα», ενώ αντικατοπτρίζουν την αφοσίωσή μας στο να είμαστε υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων που εμπιστεύονται σε εμάς τις ζωές και τις περιουσίες τους. Και όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί, χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων μας και την δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τη θετική μας επίδραση στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ποια είναι τα «πράσινα» προϊόντα της Interamerican; Πώς βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα, κάνοντάς τους μετόχους στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος;

Η Interamerican βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιωσιμότητας με καινοτόμα «πράσινα» ασφαλιστικά προϊόντα, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη, μεγαλύτερη και καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα δεσμεύει τους ασφαλισμένους σε παγκόσμιες περιβαλλοντικές προσπάθειες.

Αρχικά, το 2022 λανσάραμε το καινοτόμο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου «Short Green Drive», θέτοντας νέα πρότυπα για την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα. Αυτό το ασφαλιστικό πρόγραμμα αυτοκινήτου, το οποίο διατίθεται από την Anytime, υπολογίζει και αντισταθμίζει το αποτύπωμα άνθρακα των ασφαλισμένων οχημάτων μέσω πιστοποιημένων διεθνών προγραμμάτων στο περιβάλλον. Η μετακίνηση γίνεται «κλιματικά ουδέτερη» για τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η Interamerican από το 2008 έως σήμερα, προσφέρει την προϊοντική γραμμή ασφάλισης ενεργειακών επενδύσεων “Energy Line” για την ασφαλιστική προστασία των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Παράλληλα, με δεδομένη την απαίτηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών ζημιών από τον εκάστοτε υπαίτιο, η Interamerican διαθέτει την προϊοντική γραμμή “Green Line”, η οποία προσφέρει σειρά ειδικά διαμορφωμένων προϊόντων ασφάλισης έναντι του περιβαλλοντικού κινδύνου, ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών της. Τέλος, προάγοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης στην πόλη προσφέροντας μέσω της Anytime ασφαλιστικές λύσεις για μετακίνηση με ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που φιλοδοξείτε να αντιμετωπίσετε ως Όμιλος Interamerican σε επίπεδο βιωσιμότητας;

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, στόχος μας είναι να προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας και θα συμβάλλουν θετικά στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, αλλά κυρίως τις δεξιότητες του σημαντικότερου κεφαλαίου της εταιρείας που είναι οι άνθρωποί της.

Μάθετε περισσότερα για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Interamerican εδώ