Για να ξεχωρίσεις στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να μην σταματήσεις ποτέ να δουλεύεις για την εξέλιξή σου και να προσαρμόζεσαι στα νέα δεδομένα. Με το upskilling μπορείς να αναβαθμίσεις υπάρχουσες δεξιότητες, ενώ με το reskilling μπορείς να καλλιεργήσεις νέες, επιταχύνοντας την επαγγελματική σου εξέλιξη.

Το Athens International College αποτελεί τον πιο δυνατό σύμμαχο για upskilling και reskilling. Μέσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Κολλεγίου προσφέρονται σεμινάρια για διαπροσωπικές και τεχνικές δεξιότητες: “AI in customer service”, “Dealing with ethical harassment”, “Google Cloud Digital Leader”, “Coaching Skills for Managers” και “Μanaging Unconscious Βias” είναι μερικά από τα σεμινάρια που θα οδηγήσουν την καριέρα σου σε νέα ύψη.

AI IN CUSTOMER SERVICE: Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως μάρκετινγκ, ανάλυση δεδομένων και εξυπηρέτηση πελατών για βέλτιστη πελατειακή εμπειρία, μέσω αυτοματοποίησης και προσαρμογής της επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

DEALING WITH ETHICAL HARASSMENT: Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021, κάθε επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει πολιτική κατά της παρενόχλησης. Το σεμινάριο προσφέρει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εργαζομένων σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και τεχνικές αντιμετώπισης της παρενόχλησης, εστιάζοντας σε επικοινωνιακές δεξιότητες, νομικές απαιτήσεις και πρακτικά παραδείγματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GOOGLE CLOUD DIGITAL LEADER: Εκπαίδευση σε θεμελιώσδεις γνώσεις για τον ρόλο του cloud στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για managers, Cloud Architects, Developers και Data Scientists, καθώς καλύπτει θέματα όπως μοντέλα cloud, καινοτομίες, ανάλυση δεδομένων, ασφάλεια και οικονομική διακυβέρνηση.

COACHING SKILLS FOR MANAGERS: Ανάπτυξη ηγετικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων σε στελέχη, μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, για βελτιωμένη απόδοση, ενισχυμένη δέσμευση, βελτιωμενη επικοινωνία σε δύσκολες συζητήσεις και προετοιμασία για νέους ρόλους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ: Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για πρακτική αντιμετώπιση προκαταλήψεων σε επαγγελματικό και καθημερινό περιβάλλον, μέσω κατανόησης και διαχείρισης της προκατάληψης, αντικειμενικής λήψης αποφάσεων και προώθησης της ομαδικότητας.

Αν η προσωπική σου εξέλιξη σε ενδιαφέρει, συνέχισε να διαβάζεις: Το Athens International College προσφέρει Professional Diplomas για το ESG και τους Startuppers, και διαθέτει μια ευρεία σειρά σεμιναρίων για managers, στελέχη και εργαζόμενους.

Ενίσχυσε την καριέρα σου και ενημερώσου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Athens International College, ώστε να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου και να γίνεις ακόμα πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.

