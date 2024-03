Από τον Ροναλντίνιο στον Νεϊμάρ, απ’ αυτόν στον Βινίσιους και τώρα στον Έντρικ. Ο 17χρονος επιθετικός της Παλμέιρας είναι το νέο προϊόν της βραζιλιάνικης βιομηχανίας ποδοσφαίρου και με το γκολ που σημείωσε στο Γουέμπλεϊ για το 1-0 της «σελεσάο» επί της Αγγλίας προσέλκυσε πάνω του όλα τα βλέμματα.

Ο υπερταλαντούχος πιτσιρίκος από την Ταγκουατίνγκα, που έχει κλείσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Ντοριβάλ στο φιλικό του Σαββάτου και σε διάστημα εννέα λεπτών, καθώς μπήκε στο 71′ και σκόραρε στο 80′, φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του ορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα. Μεσολάβησε φυσικά η προσπάθεια του Βινίσιους, αλλά ο Έντρικ ακολούθησε ως όφειλε τη φάση για να πάρει την επαναφορά και σκοράρει το πρώτο τέρμα του με την εθνική ανδρών.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα μάλιστα είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ του, ωστόσο ο Πίκφορντ τον σταμάτησε. Μικρός είναι ακόμα, θα μάθει. Πάντως το εντός έδρας αήττητο είκοσι σερί αγώνων της Αγγλίας το διέκοψε βάζοντας την υπογραφή του στο διπλό της Βραζιλίας.

