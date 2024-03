Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα δωρεά 40 εκατομμυρίων δολαρίων (σχεδόν 37 εκατομμυρίων ευρώ) στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τα κεφάλαια αυτά θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της ανθρωπιστικής βοήθειας της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας, που μαστίζεται από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, παρέχοντας τρόφιμα σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους και σκηνές σε 20.000 οικογένειες, δήλωσε σε ανακοίνωση το Κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής του βασιλιά Σαλμάν (KSrelief).

«Είναι καθοριστικής σημασίας να ανταποκριθούμε στις απελπιστικές ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας», ο οποίος απειλείται με λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πρόσθεσε ο επικεφαλής του KSrelief, ο Αμπντάλα αλ-Ραμπίαχ.

The Kingdom of Saudi Arabia, through #KSrelief , enhances its funding to UNRWA with USD 40 million to support lifesaving operations in Gaza pic.twitter.com/BRT6t6VAXg

Το Ισραήλ κατηγορεί την UNRWA ότι απασχολεί εργασιακά περισσότερους από 450 τρομοκράτες στη Γάζα και δηλώνει ότι 12 εργαζόμενοί της είχαν άμεση εμπλοκή στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, κατά την οποία 1.160 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Η UNRWA, που απασχολεί περίπου 30.000 ανθρώπους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο, έπαυσε τα μέλη του προσωπικού της για τα οποία υπήρχαν καταγγελίες για εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο δεκαπέντε χώρες, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν αναστείλει στα τέλη Ιανουαρίου τη χρηματοδότησή τους μετά τις ισραηλινές κατηγορίες. ‘Εκτοτε, αρκετές μεταξύ αυτών επανέλαβαν την καταβολή των χρημάτων τους προς την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η UNRWA αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου σχεδόν 32.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εν είδει αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική ανακοίνωση, ο διευθυντής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε ότι η δωρεά του Ριάντ «αντανακλά την αλληλεγγύη που το βασίλειο πάντα έδειχνε προς τους Παλαιστίνιους».

Holy Month of #Ramadan

Shukran & thank you @KSRelief_EN for your support to Palestinian in #Gaza.

This will go towards lifesaving support in #Gaza as we work against the clock to avert famine.

No one in #Gaza can wait much longer. https://t.co/tmwTCaTbAJ

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 20, 2024