Όσα ζει το τελευταίο 24ωρο η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι βγαλμένα από εφιάλτη. Η αυτοκτονία του συντρόφου της έχει σοκάρει όλους τους φίλους του τένις. Ο Κολτσόφ βρισκόταν στο Μαϊάμι για να παρακολουθήσει και να στηρίξει ψυχολογικά τη σύντροφό του.

Η Σαμπαλένκα βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο δεν απέσυρε τη συμμετοχή της από το Miami Open. Η αθλήτρια από την Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο την κολλητή της φίλη Πάουλα Μπαντόσα.

Aryna Sabalenka training in Miami.

If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.

The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.

She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️

(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2024