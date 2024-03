Η Κέιτ Μίντλετον έχει ανεβάσει ξανά «πειραγμένη» φωτογραφία. Μετά από το «Βατερλό» ή περίφημο «Photokate», μία ακόμα ανάρτησή της ερευνάται ως μη αληθινή.

Όπως φαίνεται οι επεξεργασμένες εικόνες είναι μία συνηθισμένη πρακτική εντός των βασιλικών κύκλων. Κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργεί ερωτηματικά, για το τι είναι «αληθινό» και τι «ψεύτικο» από το Παλάτι.

Πιο συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2023, ένα στιγμιότυπο που σύμφωνα με την Telegraph, είναι αλλοιωμένο. Η φωτογραφία που είχε τραβήξει η Κέιτ Μίντλετον το καλοκαίρι του 2022, δείχνει την βασίλισσα Ελισάβετ με τα 10 εγγόνια και δισέγγονά της στο Μπάλμοραλ.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ανάρτησε τη φωτογραφία στο λογαριασμό, που διατηρεί το πριγκιπικό ζεύγος, με αφορμή τα 97α γενέθλια της βασίλισσας. Το Getty σημειώνει πως βάσει των κανονισμών που εφαρμόζονται, ότι η εικόνα «έχει βελτιωθεί ψηφιακά από την πηγή». Μετά από την έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν αλλοιώσεις σε τουλάχιστον έξι σημεία. Με αποτέλεσμα και επίσημα το στιγμιότυπο να θεωρείται ως μη αληθινό.

Η φωτογραφία απεικονίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ να κάθεται σε έναν καναπέ περιτριγυρισμένη από τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Ένα στοιχείο που προδίδει την επεξεργασία είναι ένα σημείο δίπλα στην βασίλισσα όπου φαίνεται να έχει κοπεί ένα κομμάτι από την φούστα της.

Ενώ, μοιάζει σαν να έχει τοποθετηθεί με τρόπο που δεν συνάδει με τις γραμμές. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και σε ένα κομμάτι του καναπέ.

Δυστυχώς, πλέον οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει η βασιλική οικογένεια έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Ιδίως αυτές που προέρχονται από την Κέιτ Μίντλετον. Αυτό δεν μπορεί παρά να διαιωνίσει την κρίση του Στέμματος.

Παράλληλα, θα δυσκολευτεί και η πριγκίπισσα της Ουαλίας να ανακάμψει από το photogate.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.

This photograph – showing her with some of her grandchildren and great grandchildren – was taken at Balmoral last summer.

📸 The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023