Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera του Κατάρ κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι χτύπησε και συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του, τον Ισμαήλ Αλγούλ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας.

«Ο κατοχικός στρατός χτύπησε σκληρά τον δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα Ισμαήλ Αλγούλ και στη συνέχεια τον συνέλαβε, στην περίβολο του νοσοκομείου Αλ Σίφα» ανέφερε το κανάλι σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Photojournalist Mohammed Al-Hindi, along with journalist Ismail Al-Ghoul and several other journalists, was arrested inside Al-Shifa Hospital during an Israeli occupation raid this morning. pic.twitter.com/5vGjYXMKUC

— Quds News Network (@QudsNen) March 18, 2024