Με ένα ειρωνικό μήνυμα αναφέρθηκε για τις εκλογές της Ρωσίας, όπου άνοιξαν σήμερα οι κάλπες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος συνεχάρη τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του παρά το γεγονός ότι η εκλογική διαδικασία έχει μόλις αρχίσει.

«Θέλω να συγχαρώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές που ξεκινάνε σήμερα», έγραψε με σκωπτικά στη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ούτε αντιπολίτευση. Ούτε ελευθερία. Ούτε επιλογή», φωτογραφίζοντας τα ζητήματα Δημοκρατίας που υπάρχου στη Ρωσία.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.

