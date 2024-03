H υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον ενός εκ των μελών της και τον τραυματισμό 22 Παλαιστινίων από ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον αποθήκης της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν απαντήσει.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Γάζα έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

«Η σημερινή επίθεση εναντίον ενός από τα ελάχιστα κέντρα διανομής της UNRWA, τα οποία λειτουργούν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, λαμβάνει χώρα τη στιγμή που ο υποσιτισμός, ήτοι ο λιμός σε ορισμένες περιοχές, εντείνεται» στον θύλακα, σύμφωνα με τον διευθυντή της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

«Καθημερινά, δίνουμε τις συντεταγμένες μας στα εμπλεκόμενα στη σύρραξη μέρη. Ο ισραηλινός στρατός έλαβε τις συντεταγμένες, περιλαμβανομένων εκείνων αυτού του κέντρου, χθες Τρίτη 12/03», συμπλήρωσε.

BREAKING: UNRWA AID DISTRIBUTION OFFICE BOMBED BY ISRAEL KILLING AT LEAST 5 PALESTINIANS pic.twitter.com/UOwoJqC3CF

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 13, 2024