Δύο μέρες γεμάτες με συζητήσεις που θα αναδείξουν θέματα που αφορούν την στρατηγική θέση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν οι Υπουργοί: Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αμερικανός Πρέσβης Γιώργος Τσούνης. Με δικές τους ομιλίες θα τους υποδεχθούν ο Περιφιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης καθώς και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Το πρώτο πανελ που θα πραγματοποιηθεί μετά τους εναρκτήριους χαιρετισμούς Rising Phoenix: Social and Economic Strategies to rebuild Evros φιλοξενεί τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο σε μια συζήτηση για την ανοικοδόμηση του Έβρου. Τι μπορεί να γίνει για την προστασία του φυσικού καταφυγίου της Δαδιάς και παρόμοιων θησαυρών στο μέλλον; Στη συζήτηση συμμετέχουν: Αντώνης Γραβάνης, Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Σπύρος Παμπουκίδης, Πρόεδρος & Ιδρυτής της OTS και αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ, Μαριάννα Ναθαναήλ, Υπεύθυνη Θεσμικών Σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου, ΝΔ.

Ακολουθεί το πάνελ Navigating Crossroads: Geopolitics and Μigration in the Southeast Europe στο οποίο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη θα αναπτύξει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ στην συνέχεια θα γίνει συζήτηση για το ίδιο θέμα ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και του Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Στην συνέχεια η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδα, Σοφία Ζαχαράκη σε ένα firechat με δημοσιογράφους θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές θέσεις για την επιστροφή των επιστημόνων που έφυγαν την περίοδο της υπερδεκαετούς κρίσης, μέσα από το πάνελ “Demographics and reversing the brain drain”.

Στην συνέχεια ο Υφυπουργός για θέματα ενεργειακών πόρων των ΗΠΑ Geoffrey R. Pyatt (πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα) θα απευθύνει ομιλία με θέμα Regional Energy Dynamics, ενώ θα ακολουθήσει πάνελ με θέμα Unlocking Potential: Great Infrastructure Projects, Big Impact, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι: Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της Ιντρακάτ, Γιώργος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής. Γιάννης Κιρκινέζης, Διευθύνων Σύμβουλος Balkans, Hill International και Αριστοτέλης Αραβίδης Country Manager, OX2.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας θα ξεκινήσει με το πάνελ “Thrace & Eastern Macedonia: South East Europe’s Transport Hub” που αναζητά αν η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε Μεταφορικό Κόμβο μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική οικονομία με μεγαλύτερο spill-over αποτέλεσμα στην ευρύτερη περιοχή. Στο πάνελ συμμετέχουν: Andrei Popov, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε, ο Στυλιανός Ζαντανίδης, Αερολιμενάρχης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου ΝΔ.

Ακολουθεί το πάνελ FDI as a catalyst for job creation: Policy keys to unlock industry re-generation in Eastern Macedonia and Thrace, που αξιολογεί κατά πόσο οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο πάνελ συμμετέχουν: Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Χαράλαμπος Θαμνίδης, Οικονομικός Διευθυντής JTI Ελλάδα, Πάρης Γραβουνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Χαρτοποιίας Κομοτηνής,

Η πρώτη μέρα θα κλείσει με το πάνελ “Saving Europe from energy dependency: can Thrace be part of the solution?”. Στο πάνελ συμμετέχουν η Βίκυ Λοΐζου, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Γιώργος Κοπανάκης, τεχνικός διευθυντής της Gastrade και Anton Markov, Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη.

Την δεύτερη μέρα του συνεδρίου ανοίγει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα firechat με δημοσιογράφους και ακολουθεί το πάνελ “Local government as a catalyst for growth in the region/driver”. Στο πάνελ συμμετέχουν: η Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννης Γκαράνης, Δήμαρχος Κομοτηνής, και Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ακολουθεί το πάνελ “Exploring the Nexus of Local Self-Government and Rural Development” που αναζητά απαντήσεις στο πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πάνελ συμμετέχουν: Γιάννης Καλαϊτζάκης Marketing Director στη Μασούτης ΑΕ, Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, Γενικός Διευθυντής AT Management, Κουφουδάκης Γιάννης, Σύμβουλος Διοίκησης, COGNITERA ΑΕ.

Ένα σημαντικό πανελ με τίτλο Migration: Driver for Growth ακολουθεί με την συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη και του Bernd Krosser Γερμανού Υφυπουργού, στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών & Επικοινωνιών, όπου θα γίνει μια συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της μετανάστευσης.

Ακολουθεί το πάνελ “The role of the European Parliament in Regional Development and Self-Government: Challenges and Prospects for the future of Europe” που σε μια προεκλογική περίοδο για την Ευρώπη αναζητά τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Στο πάνελ συμμετέχουν οι: Νικόλας Φαραντούρης υποψήφιος ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Παν/μιο Πειραιώς, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κ. Π. Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Μιχάλης Αγγελόπουλος, προεδρος Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).

Στην συνέχεια ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης, με τον Βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον Πέτρο Σουκουλια, Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής, Lighthub θα συμμετέχουν σε μια συζήτηση που θα διερευνήσει την δυναμική σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον πάνελ για το περιβάλλον και την Αγροτική Ανάπτυξη θα συζητηθεί στο πάνελ που ακολουθεί “Strategies for Sustainable Rural Development in Eastern Macedonia & Thrace”. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη, θα παρουσιάσουν το πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ στο πάνελ συμμετέχουν ακόμα: ο Μιχάλης Κατρίνης Κοινοβουλευτικος εκπροσωπος ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Αγγελική Παπαράδη, τεχνολόγος γεωπόνος, Ιδρυτικό μέλος και Υπεύθυνη συντονισμού της πρωτοβουλίας «Μικροί Έλληνες Παραγωγοί» .

Στην συνέχεια ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ, θα έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με δημοσιογράφους και θα ακολουθήσει το πάνελ “A vibrant human canvas: Attracting talent to East Macedonia and Thrace” στο οποίο θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της ΔΕΘ Helexpo, Αναστάσιο Τζίκας, Αγγελική Γιαννακίδου, ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Γεώργιος Τσιγάρας. Καθηγητής. Ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης.

Στο προτελευταίο πάνελ ο Μύρων Φλουρής, Γενικος Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλακίδη Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιδιοκτήτη του Ramada Plaza by Wyndham Thraki θα αναπτύξουν τις απόψεις τους για “Drivers for a sustainable tourism upsurge in Eastern Macedonia and Thrace”.

Το συνέδριο θα κλείσει με το τελευταίο αλλά κυρίαρχο πάνελ “The contributing and prospects of female Entrepreneurship to the Regional Economic Development” λίγες μέρες μετά την ημέρα της γυναίκας όπου έξι επιχειρηματίες, γυναίκες στελέχη θα αναπτύξουν τις απόψεις τους. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν: Ναλμπάντη Ελένη ιδρυτης Kazanalba Jewels & Nalbant, Κυριακη Χατζησαββα Ιδιοκτήτρια, Αμπελώνες Χατζησάββα, η κα Κυριακή Λεγκέτση, Δετσαρίδου Δήμητρα, Ιδιοκτήτρια Βιομηχανίας ζωοτροφών, ΔΗΜΗΤΡΑ, Χρύσα Αργυρακάκη, Sali Boutique Hotel. Τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η Φελίνα Καζάκου, Ειδικός Συνεργάτης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης