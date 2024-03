Η «Barbie» μπορεί να μην κέρδισε στα Όσκαρ, αλλά απέκτησε μία ακόμη φίλη στη συλλογή της.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ της οργάνωσης «Women of the World (WOW)» η βασίλισσα της Βρετανίας, Καμίλα έλαβε την δική της Barbie, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα Fiona Clare σε συνδυασμό με ένα παλτό Amanda Wakeley.



Πριν από τη δεξίωση οι σχεδιαστές της οργάνωσης είχαν ενημερωθεί λεπτομερώς για τις ενδυματολογικές επιλογές της Καμίλα, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια την Barbie της και μάλιστα πρόσθεσαν και μία καρφίτσα της WOW Global στην κάπα της.

Queen Camilla has been pretend with a Barbie Doll in her image, at a reception for Women of the World at Buckingham Palace.

