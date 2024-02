Βαριά έπεσε η καμπάνα στον Πολ Πογκμπά για την υπόθεση ντόπινγκ. Η ιταλική Εισαγγελία τιμώρησε με την μεγαλύτερη δυνατή ποινή τον Γάλλο μέσο, ο οποίος θα μείνει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για τέσσερα χρόνια.

Η ποινή ήταν αναμενόμενη παρά τις προσπάθειες από την πλευρά του παίκτη να πέσει στα μαλακά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε βρεθεί θετικός και στα δύο δείγματα που έδωσε τον περασμένο Αύγουστο στην ουσία δεϋδροεπιανδροστερόνη.

Το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, όμως όλα δείχνουν ότι θα παλέψει για να αποφύγει μειώσει την ποινή ως ελεύθερος παίκτης.

BREAKING 🚨: Paul Pogba has been banned from football for four years for a doping offence, according to Sky 🇮🇹 pic.twitter.com/S4Wa6foCPY

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 29, 2024