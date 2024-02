Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ ότι συνεχίζει να περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας παρά το αίτημα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ICJ) να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει τη γενοκτονία στο πολιορκούμενο έδαφος.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν έλαβαν τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), ο αριθμός των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχονται στη Γάζα έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της προσφυγής που άσκησε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση αφήνει να πεθάνουν από την πείνα οι 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, θέτοντάς τους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι πριν από τη δεσμευτική απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε σήμερα ο Ομάρ Σακίρ, διευθυντής του HRW για το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση απλά αψήφησε την απόφαση του Δικαστηρίου και κατά κάποιο τρόπο ενέτεινε περισσότερο την καταστολή της, κυρίως μπλοκάροντας περαιτέρω τη ζωτικής σημασίας βοήθεια», πρόσθεσε ο Σακίρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Israel is not complying w @CIJ_ICJ binding order in genocide case—starving Gaza’s 2.3 million ppl more harshly than before—@hrw finds. Its disregard for the World Court is a challenge to rules-based int’l order. Time for sanctions to press Israel to comply https://t.co/DwF4QVRXfQ pic.twitter.com/z16lzFaOu6

— Omar Shakir (@OmarSShakir) February 26, 2024