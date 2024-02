Η σορός του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν, παραδόθηκε στη μητέρα του, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Alexey’s body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.

Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024