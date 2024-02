Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλου σε αυτοκινητόδρομο στα προάστια της Ιερουσαλήμ, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του Jerusalim Post.

🔴Terror attack near Jerusalem: MDA says 8 wounded, 3 in critical condition

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, οι δράστες της επίθεσης -αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί- «εξουδετερώθηκαν». Δεν διευκρίνισε αν είναι νεκρός, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτόν.

Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι οι ένοπλοι εκμεταλλεύτηκαν το μποτιλιάρισμα του αυτοκινητοδρόμου, γεγονός το οποίο τους έδωσε την ευκαιρία να βγουν από τα οχήματά τους και να πυροβολήσουν αδιακρίτως κατά των αυτοκινήτων που ήταν ακινητοποιημένα.

#BREAKING: At least two Palestinian terrorists open fire on Route 1 Highway between Jerusalem and Maaleh Adumim, injuring 8, many seriously.

Two terrorists neutralized, per Israeli police. pic.twitter.com/57jl5jc47s

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 22, 2024