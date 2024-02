Τραγωδία είχαμε στην Ουάσιγκτον τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σπίτι.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές υπήρξε διαρροή φυσικού στο σπίτι και δεν πρόλαβαν οι πυροσβέστες να αντιδράσουν. «Λίγο μετά την άφιξη, με πυροσβέστες μέσα, στο σπίτι σημειώθηκε έκρηξη. Η φωτιά θα συνεχίσει να σιγοκαίει», είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Από τους τραυματίες οι οκτώ είναι πυροσβέστες, ενώ οι άλλοι δύο είναι πολίτες που έμεναν στο κτήριο.

🚨 #BREAKING: MASSIVE house explosion just outside of DC in Sterling, Virginia

Several firefighters are reportedly trapped and injured

What’s up with all the houses exploding recently? pic.twitter.com/WmqXYxYzhD

— Nick Sortor (@nicksortor) February 17, 2024