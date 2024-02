Το σίριαλ για το μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζεται με τον Γάλλο σούπερ σταρ να ανακοινώνει στη διοίκηση της Παρί ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Εμπαπέ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ρεάλ χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Βέβαια, οι Μαδριλένοι είναι μια από τις λίγες ομάδες που μπορούν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές του απαιτήσεις.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024