Με εκπληκτική θα μπορούσα να πω ταχύτητα, την ώρα που το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια άρχισε χθες να συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε την πλατφόρμα την οποία προώθησε αμέσως σε όλα τα ληξιαρχεία των δήμων για τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν μόλις το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή.

Έτσι, στο ληξιαρχεία θα καταχωρείται πατέρας+ πατέρας ή μητέρα+μητέρα, και όχι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «Γονέας 1» και Γονέας 2». Την ίδια στιγμή ετοιμάζονται και τα δημαρχεία όλης της χώρας για να τελέσουν τους πρώτους γάμους ομόφυλων ζευγαριών. Ήδη τα ραντεβού κλείστηκαν και με την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα αρχίσουν οι πολιτικοί γάμοι.

***

Προστατευτικό δίχτυ για παιδιά

Ήρθε τελικά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στην Επιτροπή με την εισηγήτρια Μαρία Συρεγγέλα (εισηγήτρια αλλά και γραμματέας του κόμματος, που μετείχε στο φροντιστήριο πειθούς των γαλάζιων βουλευτών) να κάνει προσπάθεια να πείσει και τους διαφωνούντες βουλευτές της επιτροπής, λέγοντας πως «με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζουμε μια υπάρχουσα κατάσταση και θέτουμε ένα προστατευτικό δίχτυ κυρίως για τα παιδιά. Με την ψήφισή του η Ελλάδα θα γίνει η 37η χώρα που θα εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο».

Αποτέλεσμα: Την αυξημένη συναίνεση για το νομοσχέδιο με το οποίο θα θεσμοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων επιβεβαιώνουν οι αρχικές τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων στη συζήτηση που ξεκίνησε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Συγκεκριμένα, από τις δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων υπέρ του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά παρά τις ενστάσεις τους ως προς επί μέρους ζητήματα, όπως επίσης και η Πλεύση Ελευθερίας. Αντίθετα, καταψηφίζουν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη.

***

Μέλη της επιτροπής που διαφωνούν με τον γάμο

Εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές μετέχουν καμμιά 20αριά έως τώρα διαφωνούντες από τη ΝΔ και κυρίως σε αυτούς απευθυνόταν η κυρία Συρεγγέλα. Ανάμεσά τους οι Δαβάκης, Χρυσομάλλης, Πλεύρης, Χαρακόπουλος, Γιόγιακας, Άννα Καραμανλή και άλλοι.

Ωστόσο μετέχουν και βουλευτές του ΠαΣοΚ στην Επιτροπή που διαφωνούν, όπως οι δύο μειονοτικοί, η Λιακούλη, ο Πουλάς κ.ά. Εκείνο που πρόσεξα είναι ότι την ώρα που άρχιζε τις εργασίες της Επιτροπή ο κ. Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε, από τη Βουλή. Δεν ξέρω εάν στο μεταξύ επέστρεψε, αλλά το ζητούμενο είναι τι θα κάνει στο τέλος. Θα ψηφίσει ή όχι; Με τον Κασσελάκη να καραδοκεί.

***

Η ειρωνική αιχμή του Πειραιώς προς τον Στίγκα Με μία ειρωνική αιχμή υποδέχθηκε, τον επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Πρώτη φορά σας βλέπω» είπε ο Μητροπολίτης απευθυνόμενος στον κ. Στίγκα ο οποίος βρέθηκε στην εκκλησία ενώ διαβαζόταν η επιστολή-καταδίκη της Ιεράς Συνόδου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

***

Μπλόκο με άλογα έκαναν οι αγρότες

Χθες το βράδυ αγρότες της Αιγιαλείας έστησαν για 4η συνεχή μέρα μέρα το μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό, στην γέφυρα Μεγανίτη. Μάλιστα σε αυτήν την κινητοποίηση, ομάδα αγροτών εκτός από τρακτέρ και μηχανήματα έβαλαν στο χορό των κινητοποιήσεων και άλογα. Την ίδια ώρα οι αγρότες απειλούν κάθοδο στην Αθήνα. Συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

***

Πώς είναι να πετάς με ένα F-16 Viper

To 17ο F-16 Viper πέταξε για την «φωλιά» του στην Κρήτη, όπου συνάντησε τα άλλα Vipers. Μια ισχυρή αεροπορική δύναμη από «οχιές» που ήδη κυριαρχούν στο Αιγαίο. Οι πιλότοι είναι καλά εκπαιδευμένοι, όταν πετούν θεωρούν το αεροσκάφος σχεδόν επέκταση του κορμιού τους. Έχουν εκπαιδευτεί με τη λογική ότι σε έναν μοντέρνο πόλεμο δεν χρειάζεται πλέον να έρθουν κοντά στα εχθρικά αεροσκάφη. Μπορούν να εξουδετερώσουν ένα εχθρικό αεροσκάφος, από μεγάλες αποστάσεις. Όταν πετούν χειρίζονται αυτό το φοβερό ραντάρ που κάνει το F-16 Viper να ξεχωρίζει από τα άλλα F-16, το οποίο εντοπίζει στόχους αέρος σε μεγαλύτερη απόσταση με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόσταση που μπορεί να εξαπολύσει το βλήμα BVR (BEYOND VISUAL RANGE) των βλημάτων air to air AIM-120 advanced medium-range air-to-air missile (AMRAAM)

***

Ευρωεκλογές: Στροφή προς την γαλάζια παράταξη

Ως κίνηση… καθησυχασμού των γαλάζιων στελεχών μπορεί να εκληφθεί η συνάντηση που είχε αμέσως μετά τη συζήτηση στη Βουλή, στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώην υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Και θα σας εξηγήσω γιατί: Έως τώρα την μοναδική υποψήφια για τις ευρωεκλογές που δέχθηκε στο Μαξίμου ήταν η Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία προέρχεται από το ΠαΣοΚ. Η αλήθεια ήταν ότι ορισμένοι γαλάζιοι γκρίνιασαν υπενθυμίζοντας στα αρμόδια όργανα (και στο Μαξίμου) πόσα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου και του κυβερνητικού μηχανισμού προέρχονται από το ΠαΣοΚ. Έτσι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να τους καθησυχάσει και να στραφεί προς την παράταξή του. Κάλεσε έναν ορίτζιναλ νεοδημοκράτη στο Μαξίμου, έβγαλε μαζί του σέλφι, συζήτησαν για το ευρωπαϊκό προφίλ που είχε ο κ. Κοντοζαμάνης στο φάρμακο, την συνεισφορά του στην περίοδο της πανδημίας και στο τέλος να του ανακοίνωσε (επισήμως) ότι θα περιλαμβάνεται στη λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Αυτό όμως που συγκράτησα από τη συνάντηση, ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ακολουθήσουν στην ευρωλίστα και άλλα στελέχη από τη γαλάζια παράταξη (και όχι μόνον από την Κεντροαριστερά).

***

Τι γυρεύουν τόσοι πολλοί Έλληνες της Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία

Εδώ και μερικές ημέρες 4 μαχητικά F-16 block-50 της Πολεμικής Αεροπορίας (από τη βάση Αγχιάλου) βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία (μαζί με τα πληρώματα και τους τεχνικού), μετέχοντας σε ασκήσεις με σύγχρονα μαχητικά, όπως F-15, Mirage, Rafale, Eurofighters, F-16 block-60 της Σαουδικής Αραβίας των Εμιράτων, της Γαλλίας, του Πακιστάν, του Ομάν, της Γερμανίας και άλλων χωρών.

Οι Αμερικανοί συμμετέχουν εφέτος με firefighters, security and logisticians για υποστήριξη της άσκησης. Οι Έλληνες πιλότοι ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό και για την εκπαίδευσή τους, αφού χρόνια τώρα εκπαιδεύονται σε αναγνωρίσεις, αναχαιτίσεις και σε εικονικές αερομαχίες.

Μαζί με τους πιλότους και τους τεχνικούς θα πρέπει να προσθέσετε και περίπου 120 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που χειρίζονται το αντιεροπορικιό- αντιπυραυλικό σύστημα Patriot, το οποίο έχουμε δανείσει στην Σαουδική Αραβία για να προστατεύει τις πετρελαιοπηγές της από τις πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι.

***