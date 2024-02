Η μεγάλη βόμβα στον κόσμο της Formula 1 εξερράγη. Από το 2025 ο Λιούις Χάμιλτον θα οδηγεί για την Ferrari με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν για πολυετή συνεργασία.

Η πρώτη ανακοίνωση βγήκε από την Mercedes, η οποία ανέφερε ότι η συνεργασία της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Για να συμβεί αυτό ο Βρετανός θα κάνει χρήση ενός όρου στο συμβόλαιο που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2023 και του επιτρέπει να βγει από αυτό τον Δεκέμβριο του 2024.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024