Το SHOPFLIX.gr ήρθε στις οθόνες μας στις αρχές του 2022 και έφερε τα πάνω – κάτω στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δύο χρόνια μετά, έχει καταφέρει να γίνει μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων πελατών, δίνοντας λύσεις σε κάθε τους ανάγκη.

2 χρόνια SHOPFLIX, κάθε μέρα κερδίζεις

Με αφορμή τα δεύτερα γενέθλιά του, το SHOPFLIX ξεκινά έναν ολόκληρο μήνα γιορτής και προσφέρει πλούσια δώρα, κουπόνια, αποκλειστικά προνόμια και μεγάλες εκπλήξεις για όλους τους πελάτες του που θα ανανεώνονται καθημερινά!

2 χρόνια SHOPFLIX, κάθε μέρα δίπλα στον πελάτη

Το marketplace του SHOPFLIX από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, «μπήκε στα αγαπημένα» των Ελλήνων καταναλωτών, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών με:

5,5+ εκατομμύρια άμεσα διαθέσιμα προϊόντα από 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις

Χαμηλότερες τιμές όλο τον χρόνο

Όλους τους τρόπους πληρωμής

Απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές

Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα

Καινοτόμους τρόπους παραλαβών και επιστροφών

Κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του το SHOPFLIX με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο, συνέχισε να εξελίσσεται:

Λάνσαρε τη νέα του εφαρμογή , για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία στην πλοήγηση ,

, για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία στην πλοήγηση Την ίδια περίοδο, προσέφερε πάνω από 680 σημεία παράδοσης σε κάθε γωνιά της χώρας: 680+ καταστήματα σε κάθε γειτονιά, με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν,

σε κάθε γωνιά της χώρας: 680+ καταστήματα σε κάθε γειτονιά, με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν, Παράλληλα, με το πρόγραμμα ECOFLIX , η εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόγραμμα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα για κάθε προϊόν,

, η εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόγραμμα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα για κάθε προϊόν, Λίγο αργότερα, πιστό στην ιδέα να συντροφεύει τους πελάτες του σε κάθε τους στιγμή, έκανε άλλο ένα βήμα στον τομέα των υπηρεσιών με την online έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την υπηρεσία SHOPFLIX Tickets ,

, Με τη φρεσκάδα που το διακρίνει έκανε πράξη άλλη μία παγκόσμια τάση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. To SHOPLIVE του SHOPFLIX έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν νέες προτάσεις και λύσεις και να κάνουν τις αγορές τους ζωντανά μέσα από ένα βίντεο!

Για άλλη μία χρονιά μία υπερδραστήρια και ευρηματική ομάδα που μεγαλώνει καθημερινά και απαρτίζεται σήμερα από 150 εργαζόμενους, έκανε τη διάφορα και έφερε το SHOPFLIX ακόμα πιο ψηλά. Γεγονός που αποτυπώνεται στα στοιχεία της αξιολόγησης της εμπειρίας των πελατών από τα οποία προκύπτει ότι 9/10 πελάτες που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα για τις αγορές τους, θα το σύστηναν στους φίλους τους. Οι 3 βραβεύσεις, επίσης, της εταιρείας με τους τίτλους: Changer Maker Team, Etailer of the Year, CTO of the Year για τον κο Άκη Χαμαμτζόγλου, είναι ακόμα μία ένδειξη της αναγνώρισης του SHOPFLIX σε αγορά και πελάτες.

Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το SHOPFLIX συστήθηκε στην εγχώρια αγορά και απέδειξε τη δυναμική και τις προοπτικές του, τη δεύτερη χρονιά κατέγραψε ταχύτατη ανάπτυξη και καθιερώθηκε στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, ως η αγαπημένη του καθημερινή συνήθεια. Η επόμενη χρονιά αναμένεται ακόμα πιο σαρωτική με το πλάνο των ενεργειών να προβλέπει υψηλούς στόχους, νέες κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσίες και τεχνολογίες.

Τα δεύτερα γενέθλια του SHOPFLIX βρίσκουν όλη του την ομάδα του να εργάζεται πυρετωδώς για το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας που έρχεται σε λίγες μέρες. Μίας υπερσύγχρονης πλατφόρμας που σχεδιάστηκε ακούγοντας τις ανάγκες πελατών και συνεργατών και έχει στόχο να απογειώσει την εμπειρία τους, αλλά και να επιβεβαιώσει αυτό που ορίζει το SHOPFLIX: μία σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.