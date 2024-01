Συνεχίζονται αδιάκοπα οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το βράδυ στόχος έγινε το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, ενώ αναμένονται π΄΄ο

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 81 νεκρούς, με τους αμάχους είχαν βρει τις τελευταίες εβδομάδες καταφύγιο στη μεγάλη δομή υγείας να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για κίνδυνο λιμού και κρίση δημόσιας υγείας, εν μέσω χειμώνα και κύματος ψύχους.

«Η κορούλα μου δεν μπορεί να κοιμηθεί, μου λέει συνέχεια πως κρυώνει, βλέπετε πως κοιμόμαστε κάτω, δεν έχω τίποτα να σκεπαστούμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο κρύο κάνει εδώ. Θα πεθάνουμε από το κρύο έξω, τι λέτε να κοιμηθούμε εδώ;» έλεγε η Χανίν Αντουάν, εκτοπισμένη στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

THE LAST FULLY FUNCTIONAL HOSPITAL IN GAZA IS UNDER ATTACK. pic.twitter.com/Umwkv5fsEw

— missfalasteenia (@missfalsteenia) January 16, 2024