Ο παγκόσμιος οργανισμός Greek Taste Beyond Borders® GTBB διεθνώς αναγνωρισμένος για τις δράσεις του με 6 έως σήμερα διεθνή συνέδρια που έχει υλοποιήσει για την ελληνική γαστρονομία υπό την κρατική αιγίδα, τις πλείστες επιστημονικές ημερίδες που έχει διεξάγει, το εκτεταμένο σε εύρος παγκόσμιο δίκτυο επιφανών προσωπικοτήτων του χώρου του επισιτισμού και του τουρισμού που έχει αναπτύξει (business networking platform), την προσήκουσα ανάδειξη των εγχώριων προϊόντων τροφίμων που έχει επιτύχει σε υπερεθνική κλίμακα μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω και με την ταυτόχρονη υιοθέτηση καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αειφορία της τοπικής παραγωγής, αναγνωρίζεται δικαίως ως ο κορυφαίος πρωτεργάτης της εξέλιξης, εξάπλωσης και εδραίωσης της ελληνικής κουζίνας, των ελληνικών αυθεντικών προϊόντων – γεύσεων και της εγχώριας γαστρονομικής τουριστικής κληρονομιάς.

Ο οργανισμός Greek Taste Beyond Borders® GTBB εισάγει σήμερα στο προσκήνιο της ελληνικής τουριστικής αγοράς μία υψηλού κύρους και αξίας καινοτόμο πιστοποίηση που συνοδεύεται από ένα μοναδικά αναγνωρίσιμο Σήμα Ποιότητας (Certification) που παρέχεται τόσο σε φυσική όσο και ψηφιακή μορφή και που υπόσχεται να καλύψει τις ανάγκες αναγνώρισης, ανάδειξης και προβολής κάθε διακεκριμένης ελληνικής τουριστικής επιχείρησης, εφοδιάζοντάς την με την ισχυρή, επίσημη διαπίστευση του «Πρεσβευτής Ελληνικού Τουρισμού® Ambassador of Greek Tourism®» *Εμπορικό σήμα αποκλειστικής χρήσης για τα συμφέροντα του οργανισμού GTBB Απόφαση ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ με αριθμό: ΕΞ 3063 εκ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αθήνα, 18-05-2023.

Με τη συνδρομή πληθώρας εμβληματικών συνεργατών αλλά και με την εγγύηση αξιοπιστίας που παρέχει τόσο η συσσωρευμένη εμπειρία όσο και τα χειροπιαστά, ιδιαίτερα επιτεύγματά του, ο παγκόσμιος οργανισμός μας GTBB έχει καταστεί πανίσχυρος, ρηξικέλευθος φορέας που ως μοναδικός στο είδος του, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του ελληνικού κράτους που τον έχει καταστήσει “Greek Taste Beyond Borders® GTBB” αδειούχο σήματος πιστοποίησης *ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό:ΕΞ8685/ 06-10-2021.

H πιστοποίηση που ακολουθείται από τη χορήγηση του ειδικού Σήματος Αναγνωρισμένης Ποιότητας Παροχής Υψηλών Υπηρεσιών φέρει ως κύριο χαρακτηριστικό τη χρυσή αρχαιοελληνική σπείρα, σύμβολο που χρησιμοποιείται από την παλαιολιθική εποχή και εκφράζει – μεταξύ άλλων την ενότητα και τη θεία δύναμη καθώς και την ελληνική φλόγα που παραπέμπει στο ακτινοβόλο πνεύμα του όπου γης Ελληνισμού. Η πιστοποίηση που λαμβάνει χώρα και που συνοδεύεται από την απόδοση των σχετικών εγγράφων και εμβλημάτων, διακρίνεται για τον ισχυρό συμβολισμό της καθώς επιδιώκεται να τονιστεί πως η τουριστική επιχείρηση λήπτης αυτής, καθίσταται άμεσα φορέας, θεματοφύλακας και συνάμα κοινωνός των αξιών και των επιτευγμάτων που ξεχωρίζουν σε βάθος χιλιάδων χρόνων τις θεμελιώδεις αρχές και το ανώτατο επίπεδο της ελληνικής φιλοξενίας.

Τα κριτήρια απόκτησης της πιστοποίησης του σήματος «Πρεσβευτής Ελληνικού Τουρισμού® Ambassador of Greek Tourism®» είναι εξαιρετικά αυστηρά & σύνθετα και αυτά παρέχονται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο μαζί με το πλάνο του προγράμματος πιστοποίησης με την συμπλήρωση της ειδικής αίτησης, εφόσον αυτή συμπληρωθεί σωστά πληρώντας τις βασικές προδιαγραφές που ζητούνται αρχικά. Κατόπιν η επιστημονική ομάδα συνεργατών του GTBB θα ενεργοποιήσει τον ελεγκτικό της μηχανισμό assessment βασισμένο στο επιτυχημένο και αξιόπιστο prototype by GTBB δηλαδή το πρότυπο λειτουργίας του οργανισμού.

Κατηγορίες επιχ/σεων που δύναται να λάβουν το σήμα πιστοποίησης: »Hotel Complex – Resorts – Villas »Tourism enterprises ( Agrotourism – Culinary tourism – Wine tourism – Cultural tourism – Eco tourism – Film tourism – Geotourism – Heritage tourism – Medical tourism – Nautical (Yachting) tourism – Pop-culture tourism – Sports tourism – Wellness tourism).

Ο παγκόσμιος οργανισμός Greek Taste Beyond Borders® GTBB με την κατά περιόδους (δια μέσου των συνεδρίων του) αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αλλά και του Δήμου Αθηναίων προβάλλει επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια την ελληνική γαστρονομία, τις εξαίρετες πρώτες ύλες αυτής, τους πρωταγωνιστές πίσω από τα υλικά και τις γεύσεις, το ελληνικό τουριστικό προϊόν όπου συνυφαίνεται μαζί τους, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της πατρίδας μας στον χώρο της φιλοξενίας καθώς και τις απεριόριστες αρετές και ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν υπεύθυνα και σοβαρά στον κλάδο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως ο οργανισμός Greek Taste Beyond Borders® GTBB κατέχει και άλλα σήματα πιστοποίησης όπως: ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ® AMBASSADOR OF GREEK CUISINE® & ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ® AMBASSADOR FOR GREEK GASTRONOMY® & AMBASSADOR OF GREEK HOSPITALITY™ αλλά και λοιπά βραβεία πιστοποίησης όπως το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ® AUTHENTIC GREEK CUISINE AWARDS και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ® AUTHENTIC TASTE OF GREECE.

Περισσότερες πληροφορίες: www.greektastebeyondborders.com