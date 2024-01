Έχουν ξεπεράσει τις τρεις δεκάδες οι νεκροί από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν την Παρασκευή (ξημερώματα Σαββάτου) εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων σε περιφερειακό διαμέρισμα της βορειοδυτικής Κολομβίας. Μάλιστα η πλειονότητα των θυμάτων είναι παιδιά, όπως μετέφερε εκπρόσωπος κυβέρνησης.

Δεκάδες επίσης είναι οι τραυματίες από τους τεράστιους όγκους χωμάτων, βράχων και δέντρων που αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και καταπλάκωσαν διερχόμενα αυτοκίνητα με επιβάτες.

More than a dozen people have been killed by a landslide in Colombia.

The landslide submerged vehicles on the road connecting Quibdo and Medellin, and is said to have been caused by heavy rainfall in the Chocó Department areahttps://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/Hzn5CWYg8y

