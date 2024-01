Με μια νίκη επιτεύχθηκαν δύο στόχοι για την Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών.

Το 7-6 επί της Ιταλίας χάρισε στις διεθνείς παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου αφενός το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αφετέρου το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Παρίσι το προσεχές καλοκαίρι.

𝗚𝗿𝗲𝗲𝗰𝗲 𝘄𝗶𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗶𝗻 𝗘𝗶𝗻𝗱𝗵𝗼𝘃𝗲𝗻 🇬🇷🥉

The Blue-White’s hold on to secure bronze and #Paris2024 qualification! 👏#EWPC2024 | #WPEindhoven2024 pic.twitter.com/jrOl6RtJ3q

