Υπό κατάληψη παραστρατιωτικών ομάδων φέρεται να είναι το πετρελαιοφόρο St. Nikolas, όπως μεταδίδει το Reuters.

Tην είδηση επιβεβαιώνει και το υπουργείο Ναυτιλίας, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ των μελών του πληρώματος είναι και ένας Έλληνας που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνει ότι το περιστατικό κατεγράφη στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν στην είσοδο – έξοδο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Τονίζει παράλληλα ότι περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν.

#BREAKING: @UK_MTO said that it was unable to make further contact with the vessel at this time and that authorities were investigating the incident https://t.co/jrXwc8ZfEj

— Arab News (@arabnews) January 11, 2024