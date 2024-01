Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατς.

Κατά την επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας συνεχάρη τον Ισραέλ Κατς για την ανάληψη των καθηκόντων του.

O Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας περί αναγνώρισης του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, εντός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τόνισε την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και διάνοιξης βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων για παροχή βοήθειας στους αμάχους.

In a phone call tdy, FM George Gerapetritis congratulated new 🇮🇱 FM @Israel_katz on the assumption of his duties.

FM Gerapetritis reiterated #Greece‘s position on Israel’s right to self-defense within international humanitarian law. (1/2) pic.twitter.com/5MqjUEVFa1

