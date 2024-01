Αποτροπιασμό προκαλεί η δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας από τον σύντροφό της και γνωστό σεφ στη Σλοβενία. Ο Jozef Hanuska κατακρεούργησε την Πατρίσια, όπως κατονομάστηκε το θύμα, μέσα στο διαμέρισμά τους στην Μπρατισλάβα, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σεφ διαμέλισε την άτυχη γυναίκα και έβαλε σε έναν κουβά τα έντερά της, ενώ η καρδιά της βρέθηκε στο πάτωμα. Ο σεφ είχε σκεπάσει τη σορό της Πατρίσια με ένα σεντόνι και είχε τοποθετήσει πάνω της ένα βρετανικό διαβατήριο.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι το ζευγάρι τσακωνόταν πολύ και ο Hanuska απειλούσε συχνά την σύντροφό του ότι «θα της ξεριζώσει το κεφάλι». «Είχαν πρόβλημα αλκοολισμού και συχνά είχαν διαφωνίες» είπε μία γειτόνισσα, ενώ άλλη αναρωτήθηκε: «Γιατί έβγαλε τα έντερα, σχεδίαζε να τα φάει;».

